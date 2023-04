McLaren op de rand van het faillissement

Door: BV

De Britse sportwagenfabrikant McLaren heeft dringend geld nodig. De nood is zo hoog dat een rechtbank zich volgende week moet uitspreken over een intern conflict.

Ook inkomsten uit F1 droogden helemaal op

Bij McLaren brengt de coronacrisis niet alleen de tijdelijke onderbreking van zowel verkopen als productie met zich mee. Ook de tweede poot waarop het bedrijf rust - de activiteiten in de Formule 1 - is zwaar getroffen. Die inkomstenstroom droogde ook volledig op.

Binnen de kortste keren 720 miljoen nodig

McLaren zet niet minder dan een derde van z’n personeel op straat. Maar er wordt ook gekeken naar de verkoop van een deel van de F1-activiteiten. Het geduld van de leveranciers raakt er op. Krijgen die niet snel centen, dan kunnen ze het faillissement van het bedrijf uitlokken. McLaren becijferde dat het binnen de kortste keren, binnen dagen of weken, bijna 720 miljoen euro nodig heeft.

Investeerders liggen dwars

De directie van het bedrijf hengelt naar een lening en wil graag z’n fabriek in het Engelse Woking en de collectie historische racewagens in onderpand geven. Veel andere bezittingen zijn er niet. Maar daar wringt het schoentje. Bestaande investeerders hielpen de huidige directie in 2017 aan de 525 miljoen pond die nodig was om voormalig directeur Ron Dennis uit te kopen. Ook dat geld kwam niet uit de lucht vallen. Volgens de geldschieters van toen werd ook daarvoor de racewagencollectie verpand. En je kan dat niet twee keer doen. Daardoor is de nieuwe lening geblokkeerd.

Rechtbank spreekt zich uit over toekomst McLaren

De huidige directie staat het water aan de mond. Ze wil dat een rechtbank zich uitspreekt over de verpanding van de racewagens. Snel! Omwille van de hoogdringendheid wordt de zaak er al op 2 juli behandeld. McLaren zelf windt er geen doekjes om. Zonder oplossing is een faillissement moeilijk af te wenden.