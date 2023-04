Lig jij wakker van je achterlichten? Dan is de vernieuwde Audi Q5 je droomwagen.

Door: BV

De huidige, tweede generatie van de Audi Q5, is op de markt sinds 2017. Het is in z’n segment - dat van de premium compacte SUVs - de bestseller in Europa. Een positie die Audi liever niet uit handen geeft. Daarom wordt de Q5 nu al een eerste keer onder handen genomen. In Ingolstadt spaart men kosten nog moeite om hem aantrekkelijk te houden.

Hallo Alexa, wat is een touchscreen?

Aan de binnenkant zie je dat Audi strategische keuzes maakt op vlak van infotainment. Zo verdwijnt de draaiknop voor het MMI-systeem. Audi kiest resoluut voor het aanraakscherm en (als je voldoende geduld hebt) stembediening. Amazon Alexa is standaard.

Vier verschillende designs voor de achterlichten

Het zijn nieuwe bumpers, lichtunits, andere kleurtjes en een modernere grille die aan de buitenzijde de dienst uitmaken. Net als bij elke andere facelift, al lijkt Audi ditmaal extra veel inspiratie te hebben gehad. De bumpers zijn behoorlijk aangedikt, de auto wordt er zelfs 2cm langer door. Achteraan introduceert Audi OLED-technologie voor de verlichting. Die heeft als eigenschap dat er intrinsieke, complexe patronen mee gemaakt kunnen worden. Audi biedt er zowaar vier verschillende aan, elk met nog eens een eigen coming home- en leaving home-animatie. De laatste is alleen beschikbaar wanneer je de Dynamic-stand in het Audi Drive Select-systeem heeft ingeschakeld. Wat het nut daarvan is, daar heb je het raden naar, maar de marketingjongens ruiken centen.

Audi voorziet (eindelijk) standaard DAB+ en hij krijgt er ook meteen car-to-x-functies bij. Dat wil zeggen dat hij gegevens uitwisselt met z’n omgeving. Waar parkeerplaatsen vrij zijn of hoe hard je moet rijden om groen te krijgen aan het volgende licht bijvoorbeeld. Een functie die nog erg theoretisch is, gezien de beperkte toepassingen. Je moet ergens beginnen natuurlijk.

Herwerkte diesel bijt de spits af

In de neus van de Q5 debuteert een herwerkte 2-liter dieselmotor met wat uitgebreidere elektrische ondersteuning. Het blok is een pak lichter. Het carter is voortaan uit aluminium, wat 20kg bespaart. En de krukas is 2,5kg lichter. De centrale levert 204pk en 400Nm. De starter-alternator recupereert remenergie en zorgt ervoor dat de motor zichzelf sneller en langer kan uitschakelen wanneer je gas lost. Het maakt gebruik van een lithium-ion-accu, maar het systeemvermogen blijft hier wel beperkt tot 12V.

Later volgen nog meer motorvarianten: twee andere vermogensversies van deze viercilinder, een zescilinder diesel voor de snelste versies, twee 2.0 viercilinder benzinemotoren en ook weer stekkerhybrides in twee versies.

Eerst als Edition One

De Audi Q5 wordt gebouwd in de San José Chiapa-fabriek in Mexico en wordt in de herfst van 2020 op bij ons verwacht. De startprijs in België voor de Q5 40 TDI S tronic quattro is 51.800 euro. Wie er snel bij is kan een Edition One bestellen. Ja, er zijn nu ook al exclusieve lanceeredities van facelifts…