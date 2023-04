Duitser bestelt per ongeluk 28 Tesla Model 3

Door: BV

Als van heel wat automerken afhangt, kopen we binnenkort allemaal onze auto’s online. Hopelijk doen we dat dan na een uitgebreide testrit. Dat online kopen is natuurlijk een handig proces. Tenzij het mis loopt. Een Duitser bestelde op die manier deze week per ongeluk 28 Tesla Model 3’s, voor meer dan 1,4 miljoen euro.

Aankooppremie voor elektrische auto’s

In Duitsland besliste de overheid om de autosector een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis. Omwille van de Europese uitstootdoelstellingen zijn automerken (maar niet noodzakelijk hun werknemers, zie hier) vooral gebaat bij het stimuleren van elektrisch rijden. Daarom gingen de aankoopbonussen voor EV’s er flink de hoogte in. Tenminste één gezin besliste daarom om de Ford Kuga te vervangen door een Tesla Model 3. Die werd online besteld.

Koop je auto in een webshop

Om een uur of negen ’s avonds plaatste de man een eerste bestelling. Maar er werd hem gemeld dat die niet doorging omwille van een betaalprobleem. Tja, wie heeft dat niet soms op een webshop? Hij probeerde daarom nog maar eens. En nog eens… Uiteindelijk lukte het hem pas om 11u ’s avonds om bevestiging van een bestelling te krijgen.

Het gezin realiseerde zich echter kort erna dat de eerdere bestellingen ook door Tesla waren geaccepteerd, maar dat alleen de bevestiging ervan niet doorgekomen was. De man had daardoor 28 Tesla Model 3’s, elk van 52.000 euro per stuk, besteld. Elke transactie kostte hem ook 100 euro aan reservatiekosten.

Euvel snel weer rechtgezet

Tesla betaalt de reservatiekosten niet altijd terug. Dat hangt af van de wettelijke bepalingen in het land in kwestie. Maar in Duitsland worden ze wel gewoon teruggestort. De klantendienst van Tesla zette het euvel snel recht en behield slechts de bestelling voor die éne auto die gewild was.