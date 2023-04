Bentley Bentayga ziet er zo uit na nosejob

Door: BV

Toen Bentley in 2015 met de Bentayga op de proppen kwam, hadden de meeste mensen voor z’n styling niet al te veel goeds te zeggen. Hij zag er plomp uit. Tenminste, dat was het overheersende sentiment hier in Europa. Elders vinden ze dat lelijk veelal mooi. De kolos werd prompt de best verkopende Bentley. Toch proberen de Britten nu ook klanten op het Oude Continent wat meer ter wille te zijn. Na z’n facelift ziet de Bentayga er een beetje eleganter uit.

Slanker uiterlijk

Aan de voorzijde werd nagenoeg elk paneel aangepakt. De lichtunits ogen wat slanker, de bumper wat agressiever. Het meeste verschil zit echter aan de achterkant. Bentley transplanteert zowaar de lichtunits van de Continental GT in deze creatie, die er meteen wat lichtvoetiger door oogt. Door de nummerplaathouder naar de bumper te verhuizen versterkte de ontwerper dat effect nog.

Stikmachine draait overuren

Aan de binnenzijde gedraagt zo’n Bentley zich bij een opfrisser als eender welke andere auto. Er is een groter infotainmentscherm en de stofjes en materialen zijn aangepakt. Het mocht zo te zien allemaal nog wat drukker zijn dan voorheen. De stikmachine draait overuren en bijna alles is met één of ander patroontje bedekt. Opmerkelijk: de beenruimte voor de achterste pasagiers wordt groter. Wellicht door aanpassingen aan het zitmeubilair, maar de fabrikant gaat er niet over in detail.

Het is trouwens niet het enige abnormale item in de voor de rest traditionele facelift-lijst. Zo zien we ook dat de spoorbreedte achteraan met 2cm toenam. Met beter gevulde wielkasten ziet de Bentayga er beter uit, maar het zorgt ook voor een verbetering van weggedrag in de bochten.

Eerst met V8, later meer keuze

Het motorenpalet blijft in essentie ongewijzigd. Er was een V8, W12 en een stekkerhybride en dat is straks nog altijd zo. Maar het is de Bentley V8, met een dubbel geblazen vierliter met 550pk en 770Nm die de spits afbijt.