Nieuwe Citroën C4 is buitenbeentje

Door: BV

De nieuwe C4 is een beetje apart. Dat verwacht je ook van een Citroën. Maar hij is niet zo apart dat er nauwelijks iemand in geïnteresseerd zal zijn. Tenminste, dat hoopt het merk.

Karakter

In een inmiddels ver en grijs verleden, deden de Fransen bij Citroën dingen die echt uit de band sprongen. Denk aan de AMI 6, de GS en de BX. Maar daarna ging het wat meer richting mainstream. Normaler was beter voor de verkoop, klonk het toen. Aan de vorige C4, die in dezelfde productlijn past als de eerdere voorbeelden, was nauwelijks wat speciaals. Toch werd het geen verkoopstopper. Nu tonen de Fransen een tikkeltje meer durf.

Nieuwe Citroën C4 is Crossover

Op het netvlies valt de nieuwe C4 als een echte crossover. Als je er de afmetingen bijneemt, blijkt het met de verschillen met z’n voorganger beter mee te vallen dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja, hij is hoger. Hij steekt nu 1,52m boven het asfalt uit - niet eens 3cm meer dan bij z’n voorganger. Hij is ook 3cm breder en 3cm langer. Maar de wielbasis nam met 7cm toe. Z’n wielen lijken dus wat verder naar de hoeken gedreven, wat extra in de verf gezet wordt door ze te omranden met zwart plastic.

Het uiterlijk van de C4 konden we vorige week al verteren, toen de eerste details van z’n elektrische variant over de ether werden gestuurd. Nu weten we ook van de motoren voor mensen die wild zijn van een draad. Er komen niet minder dan 6 benzine- en twee dieselversies. In het eerste geval zijn ze tussen 100 en 155pk sterk. Dieselen kan met 110 of 130pk.

Wanneer wordt de Citroën C4 leverbaar?

Aan de binnenzijde kiest Citroën voor een eenvoudig design dat gedomineerd wordt door horizontale lijnen. Een trend die wordt gedicteerd door de noodzaak om grote schermen te integreren. Hier heeft het een diameter van 10”. Citroën belooft ook op zitcomfort geoptimaliseerde zetels voor vijf inzittenden. De achterbank kan plat en lust dan 1.250l. Met alle zitplaatsen in gebruik kan er dan weer 380l in.

De nieuwe Citroën C4 komt in de herfst op de markt.