Bestseller VW Tiguan krijgt opfrisser, nieuwe versies

Door: BV

De Volkswagen Tiguan is de best verkochte SUV van Europa. Volkswagen wil dat nog een tijdje zo houden. Daarom is hij opgefrist en worden er meteen een paar nieuwe varianten aan het aanbod toegevoegd.

Facelift, maar met mate

Dat de Tiguan zo vlot over de toonbank gaat onderlijnt het: aan het uiterlijk moest niet al te veel gewijzigd worden. De Duitsers houden het daarom op de typische facelift-items zonder meer. Er zijn lichten die verwijzen naar die van de nieuwe VW Golf, er zijn andere achterlichten en aan beide uiteinden van de auto wordt de bumper hertekend. Ze ogen nu wat sportiever.

Aan de binnenzijde ontsnapt de Tiguan voor modeljaar 2021 niet aan de traditionele stofjes en decorlijsten. Die moet je als automerk gewoon updaten bij een facelift, maar er is ook fundamenteler nieuws. De Tiguan heeft immers de aversie voor traditionele knopjes overgenomen van de jongste Golf en de elektrische ID.3 die maar niet gelanceerd geraakt. Dat betekent dat alles reageert op aanrakingen of swipes. Het betekent ook dat VW meer glanzend zwart plastic in het interieur parkeert.

Slimme cruise-control moeit zich altijd en overal

Ook nog op technologisch vlak: de nieuwe Travel Assist van de Tiguan kan zich in bepaalde situaties bekommeren over remmen, accelereren en sturen vanaf stilstand tot snelheden van meer dan 200km/u. Hij remt nu ook proactief af voor snelheidsbeperkingen, ronde punten, kruispunten en bochten. Laat ons hopen dat de meeste mensen dat niet al te irritant vinden.

Stekkerhybride, snelle benzine en schonere diesel voor VW Tiguan

Nieuwe versies, ja. Ten eerste is er de stekkerhybride met 245pk. Die heet niet GTE, zoals bij de Golf en Passat het geval was, maar eHybrid. Je kan er tot 130km/u elektrisch mee rijden en je komt ongeveer 50km toe met wat in je accu zit. De tweede is een nieuwe Tiguan R, voorzien van een hitsige tweeliter benzinemotor die 320pk snel wordt.

Wie een diesel kiest mag van VW weten dat die voortaan voorzien is van twee catalysatoren, met elk hun eigen AdBlue-injector. Dat betekent natuurlijk ook dat er twee in je aanschafprijs zullen zitten. Maar wat uit de uitlaat komt is weer een stuk zuiverder.