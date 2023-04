Bijna 500pk voor Audi e-Tron en e-Tron Sportback “S”

Door: BV

Je zou kunnen zeggen dat de elektrische auto misschien vooral nood heeft aan normale, betaalbare versies om door te breken. Maar dat heeft Audi dan toch niet gehoord. Dat lanceert nu immers een ’S’-versie van de e-Tron en e-Tron Sportback. Met drie elektromotoren en een ei zo na 500pk. Je kan ermee driften, beloven de Duitsers. Yeah!

Sneller

Van de elektromotoren zitten er twee bij de achterwielen en is er één die z’n werkijver verdeelt over beide voorwielen. Alle samen leveren ze 496pk en 973Nm koppel. Op die trekkracht staar je je best niet blind. Het cijfer is alleen van toepassing in specifieke situaties en dan nog slechts voor korte periodes. Trap je bij stilstand alles in, dan wordt echter wel alle geweld los gelaten. Zo’n e-Tron mag dan wel het gewicht hebben van twee olifanten - 4,5 tellen later rij je al 100km/u.

Breder

Er is tegenwoordig geen merk dat nog briefjes uit je portefeuille vist voor snellere versies, zonder ook op uiterlijk vlak wat in de plaats te bieden. De luchthophanging kan er in dit geval eenvoudig voor zorgen dat je elektrische crossover net zo dicht tegen het asfalt blijft hangen als, wel, een niet-crossover eigenlijk. En omdat hij onder meer bredere wielbogen krijgt - waardoor hij ook 5cm bredere parkeerplaatsen vergt - mag je er gerust in zijn: dat je met de snelle variant rijdt, zal te zien zijn.

Hoeveel kost de Audi e-Tron S en Audi e-Tron Sportback S

Van de 95kWh accu onder de vloer is zo’n 86kWh bruikbaar. Dat zorgt voor een rijbereik van 359km in de e-Tron S en 363km in de e-Tron Sportback S. Was er dan nog wat? Ach ja - de prijs: 97.100 euro voor de e-Tron S en 99.110 euro voor de e-Tron Sportback S.