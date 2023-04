Across: Suzuki heeft nu z’n eigen Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Door: BV

We zagen het niet: hoe Suzuki in Europa aan z’n uitstoot zou kunnen sleutelen tot die een beetje verteerbaar zou zijn voor de scepterzwaaiers op ons oude continent. Het Japanse merk verkoopt immers vooral relatief zuinige compacte wagens. “Relatief” zuinig… dat is niet meer voldoende. En zo’n budgetvriendelijke compacte auto nog zuiniger krijgen zonder hem uit de markt te prijzen. Dat gaat eigenlijk niet.

Suzuki had geen keuze

De Japanners hebben wel een oplossing, kijk maar naar deze nieuwe Suzuki Across. Dat is de jongste Toyota RAV-4-met-stekker. Veel heeft Suzuki er niet aan gedaan. Eigenlijk is er alleen een ander logo opgekleefd en een andere grille ingestoken. Er was haast bij…

Alles van een Toyota

De specificaties van de Suzuki Across zijn helemaal identiek aan die van de Toyota. Een 2,5l benzinemotor die werkt volgens de Atkinson-verbrandingsscyclus met 173pk wordt gecombineerd met twee elektromotoren. Vooraan zit er één die 180pk opwekt, terwijl er achteraan eentje zit met 54pk. Gooi alles op een hoop en je hebt 300pk, wat je in staat moet stellen om het gewicht van de 18,1 kWh accu helemaal te vergeten.

De Across heeft slimme vierwielaandrijving om er ook op wintersport niet meteen de brui aan te geven. Waar het echter allemaal écht om draait is z’n vermogen om tot 75km elektrisch te rijden. Daardoor blijft de CO2-afgifte op papier beperkt tot 22g/km.

Toch niet liever een Suzuki Vitara?

Omdat het een volwaardige plug-in-hybrid is (die moet van Europa meer dan 50km elektrisch kunnen rijden), krijgt Suzuki er de komende jaren nog een bonus voor. Die heeft het broodnodig om z’n officiële uitstootcijfer omlaag te krijgen. Suzuki zal je de komende tijd liever deze Toyota-kloon aanpraten dan z’n eigen Vitara.

In de herfst komt de Suzuki Across op de markt. Hij is er alleen voor Europa.