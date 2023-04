Volvo roept 2 miljoen oudere modellen terug voor problemen met de gordels

Door: BV

De Zweedse autobouwer Volvo roept wereldwijd bijna 2,2 miljoen auto’s terug. Een stalen kabel in de gordelconstructie kan abnormale slijtage vertonen en dat kan “een invloed hebben op z’n werking”.

Volvo roept XC60, XC70, S60, V60 en S80 terug

Het gaat om bijna alle modellen die het bedrijf tussen 2006 en 2019 in productie had: de XC60, S60, V60, V70, XC70 en S80. Bij de Volvo-verdeler zal de stalen kabel vervangen worden door een robuuste beugel. “Daardoor kan het euvel in de toekomst niet meer voorkomen”, zegt Volvo. Zowel de kabel als de nieuwe beugel zijn een fabrikaat van de Zweedse auto-onderdelengigant Autoliv.

Grote terugroepactie bij Volvo

In de 93-jarige geschiedenis van het merk is het pas de tweede keer dat het bedrijf zo’n grote terugroepactie moet uitvoeren. Wie een betrokken voertuig bezit, krijgt vanaf eind deze maand een brief in de bus met meer uitleg. Volvo zegt geen weet te hebben van ongelukken waarin het euvel een negatieve invloed had op de uitkomst ervan.