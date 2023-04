Ineos Grenadier: Britse chemiegigant bouwt echte Land Rover Defender-opvolger

Door: BV

De Land Rover Defender moet zowat de meest geanticipeerde nieuwe auto in tijden zijn. Nieuws erover werd op nieuwssites verslonden. Het Britse merk dat de pure terreinwagen in 1948 op de markt bracht, koos evenwel voor een radicaal moderne interpretatie van het origineel. En dat stuit ook op kritiek, vooral van gebruikers die niet afhankelijk willen zijn van elektronische snufjes, die de prijs te hoog vinden of die vinden dat de nieuwe onvoldoende eenvoudig aan hun noden aan te passen is. De Britse miljardair Jimmy Rathkliffe, de man achter chemiereus Ineos, hoort tot die laatste categorie. Hij besloot daarom maar om zelf een opvolger op de markt te brengen. Hij werd Grenadier gedoopt, naar de Engelse pub waarin het plan werd bedacht.

Wat Land Rover schijnbaar niet kan…

Het weze duidelijk dat de Defender ter inspiratie diende. Er zijn zelfs grote overeenkomsten in uiterlijk en constructie. Terwijl je bij Land Rover hoort dat het onmogelijk zou zijn om nog een nieuwe iteratie van het iconische product te bouwen met een ladderchassis en oerdegelijke (maar minder comfortabele) ophanging met starre assen, is dat precies wat Ineos doet. Het Oostenrijkse Magna Steyr ontwikkelde die. Geen slechte naam, want datzelfde bedrijf bouwt al decennia lang de Mercedes G-Klasse. Op de bumper van een nieuwe Defender kan je niet meer staan, maar hier kan het wel, zegt Ineos. Dat is ervan overtuigd dat er een markt is voor dit type voertuig. De richtprijs van 30.000 euro of minder is zo maar eventjes 20.000 euro lager dan wat je voor de jongste Defender moet ophoesten.

Met zescilinder van BMW

Het interieur van de terreinwagen - daar heeft Ineos nog wel even werk mee. Maar de techniek is klaar. Onder de kap komt een drieliter zes-in-lijn dieselmotor van BMW, al wordt hij in dit geval door de ingenieurs van Ineos op erg specifiek gebruik afgesteld. Verwacht geen scheurijzer. De eenheid wordt gekoppeld aan een ZF-automaat met 8 verzetten. Een mechanisch middendifferentieel wordt standaard en zal (optioneel) vergrendelbaar zijn voor zwaardere werk.

Wanneer komt de Ineos Grenadier op de markt?

Zoals gezegd, Ineos is nog niet klaar met de ontwikkeling en moet ook de productie in z’n fabriek in Wales nog verder op poten zetten. Nog een jaar werk, denkt het dan. Tegen dat de kalender de zomer van 2021 aanwijst, zou de definitieve versie een feit moeten zijn.