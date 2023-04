Clio is populairste auto in Europa, benzine boet aan populariteit in, opmars SUV niet te stuiten

Door: BV

De Renault Clio was tijdens de eerste vijf maanden van het jaar populairder bij de Europese consument dan de VW Golf.

Akkoord, de Golf hielp een handje. Er is immers een nieuwe generatie van dat model, de achtste al (zie test hier). Tijdens de omschakeling van de ene generatie naar de andere valt er altijd even een hiaat in de leveringen. De Clio profiteerde daarvan. Van de Fransoos werden uiteindelijk 16.028 nieuwe modellen ingeschreven tussen de jaarwisseling en einde mei 2020. De Golf bleef steken op 13.125 stuks.

De Europese cijfers voor de eerste vijf maanden van het jaar zijn omwille van de verstrekkende gevolgen van de coronacrisis weinig rooskleurig. Er werden dit jaar in het totaal 43% minder nieuwe auto’s uitgeleverd. Het cijfer voor de maand mei lag 57% lager, maar wellicht toonde de Europese markt in juni (onder meer gebaseerd op de Belgische cijfers voor die maand - zie hier) al enig herstel.

40% van alle nieuwe auto’s zijn een SUV

De Clio stamt dan wel uit het segment van de compacte auto’s, maar dat is niet het populairste voertuigsegment. Slechts 1 nieuwe auto op 5 stamt uit die klasse. Op vlak van populariteit spannen SUVs inmiddels ongenaakbaar de kroon. Helemaal in tegenspraak met de trend die de politici het liefst zouden zien ontwikkelen, blijken zo maar eventjes 40% van alle nieuw ingeschreven auto’s in Europa in dat segment te vallen.

Geëlektrificeerde auto’s winnen, maar (nog) niet genoeg

Analysebureau Jato Dynamics keek ook naar de evolutie van de verschillende brandstoftypes. Daar lijkt benzine de grote verliezer te zijn. Het aandeel ervan daalde van 58% in 2010 naar 52% tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar. Diesel verliest ook, maar minder: 30 in plaats van 32%. Het verschil wordt opgepikt door geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde auto’s (hybride, stekkerhybride, EV). Die maakten 15% van alle nieuwe auto’s uit tijdens van januari tot mei. Dat ruim het dubbele van afgelopen jaar. Het aantal blijft echter te laag om de Europese uitstootdoelstelling voor 2020te halen.