In 2021 te koop: Audi Q4 Sportback e-Tron Concept

Door: BV

Audi presenteerde de Q4 e-Tron concept op het Autosalon van Genève in 2019. Een voorsmaakje voor de eerste compacte E-SUV van het merk met de vier ringen. Maar daar in Ingolstadt wordt ook nog aan een variant gewerkt die wat dichter bij een coupé heeft gelegen. Precies zoals bij de e-Tron ook gebeurde (zie hier). Die rolt in 2021 van de band, maar deze concept moet je nu al aan het sparen zetten.

Elektrische SUV-Coupé van Audi: Q4 e-Tron Sportback

Audi heeft hele paragrafen nodig om het design te bespreken. Wij niet. De bumpers zijn wat dynamischer, de kofferklep loopt schuiner af en de wielbogen worden door scherpe insnijdingen nog meer in de verf gezet. De Duitsers gaan zelfs zo ver van daarvoor te verwijzen naar de Ur-quattro uit 1980. Met een lengte van 4,60m is hij precies een centimeter langer dan de Q4 e-Tron zonder Sportback. Wij hadden graag geweten of er ook verschil in hoogte was, maar daarover geen woord.

Wordt de Audi Q4 e-Tron Sportback snel?

Een 82kWh accupakket (dat in z’n eentje al 510kg weegt) zorgt voor een rijbereik van 450km. Het stuurt neutronen en protonen naar twee elektromotoren. Vooraan zit er eentje met 75kW (102pk) en 150Nm. Achteraan ziet er een grotere die 150kW (204pk) en 310Nm kan opwekken. Accelereren kan zo’n elektrische auto bijna altijd goed. Hier ook: de Q4 e-Tron Sportback gaat ermee naar 100km/u in 6,3 seconden. De topsnelheid daarentegen is mager in vergelijking met die van een conventioneel aangedreven auto. Bij 180km/u grijpt de begrenzer in. Opladen kan met maximaal 125 Kilowatt. Na een half uur is de accu weer 80% vol, belooft Audi.