Seat Mii bakt niks van elandtest

Door: BV

De elandtest maakt weer een nieuw slachtoffer. Ditmaal is het de Seat Mii Electric die een buis verzamelt. De brutale uitwijktest lijkt nieuwe auto’s minder goed te liggen dan enkele oudere modellen. Onder meer de Toyota RAV4 presteerde er teleurstellend op. Geëlektrificeerde voertuigen hebben er ook last mee. Onlangs nog kregen de Skoda Superb iV en de VW Passat GTE, beide stekkerhybrides met een grote batterij achter de achterbank, een onvoldoende van KM77, dat de tests uitvoert.

Seat Mii Electric, Skoda e-Citigo en VW e-Up!

Ditmaal is het de Seat Mii Electric (zie test hier) die moeite heeft met de twee abrupte koerswissels. Bij 79km/u, wat de richtsnelheid is voor de test, wijkt de Mii Electric wel goed uit, maar is hij onvoldoende controleerbaar om hem terug op z’n rijstrook te krijgen. Hij mist die volledig. De snelheid moest volgens KM77 naar omlaag tot 70km/u voor een min of meer oké resultaat. Dat is ook meteen de limiet. Al bij 73km/u wordt de auto ‘oncontroleerbaar’. Je mag het resultaat ook transplanteren op de Skoda e-Citigo en de VW e-Up!. Die zijn technisch immers identiek. Door hun 36,8kWh accu zijn de stadautootjes ook erg zwaar, terwijl de ijverige Spanjaarden ook de Continental

Was de nieuwe uitstootdoelstelling van Europa er niet geweest, dan waren die kleintjes van de VW-Group al op non-actief gezet. Omdat nu werkelijk elke verkochte elektrische auto ertoe doet (en VW z’n ID.3 maar niet tot bij de klant krijgt), wordt het leven van de kleintjes in hun EV-variant nog wat kunstmatig verlengd.

Op de slalomtest bracht de Mii het dan weer wel goed vanaf.