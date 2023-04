Op zoek naar een fabriek in Frankrijk? Mercedes heeft er één te koop staan

Door: BV

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, wil af van z’n Hambach-fabriek in Frankrijk. Daar produceert het al sinds 1997 autootjes van het merk Smart.

Smart werd nooit succes

Smart werd nooit een succes. Het begon allemaal veelbelovend, maar het merk werd meermaals het slachtoffer van eigenaardige beslissingen van de raad van bestuur. De jongste was de beslissing om eerst in Amerika en vervolgens wereldwijd uitsluitend in te zetten op elektrische auto’s. Daardoor decimeerde de verkoop van Smart.

Nieuwe ‘strategische partner’ voor Smart

Mercedes was al jaren op zoek naar een overnemer of strategische partner voor het ooit zo ambitieuze merk. In 2019 vond het die in het Chinese Geely, dat de helft van de aandelen overnam. In een plan om “de kostenstructuur te verbeteren” zoeken de Duitsers nu een koper voor de fabriek. Eerdere plannen om de faciliteit te gebruiken voor de bouw van elektrische auto’s, waaronder de aanstormende EQA, worden opgeborgen. De voorziene productie daarvan verhuist nu naar Rastatt.

Onzekerheid voor 1.600 jobs

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler, verklaarde in de media dat het voor het bedrijf “een belangrijk doel is om de toekomst van de locatie veilig te stellen. Een andere voorwaarde: de huidige Smart-modellen worden in Hambach geproduceerd”. Er werken momenteel 1.600 mensen in Hambach. Of de doelstelling realistisch is in deze tijden van economische onzekerheid, is verre van waarschijnlijk.

China krijgt prioriteit

Smart werkt samen met nieuwe leenheer Geely aan een hoogpotige elektrische auto. Die zal naar verwachting zijn debuut maken na de onthulling van een volgende generatie ForTwo en ForFour. Die staat voor 2021 op de planning. Voorlopig houdt Smart vast aan z’n (beperkte) aanwezigheid in Europa, maar het lijdt geen twijfel dat de Chinese markt voortaan prioriteit krijgt.