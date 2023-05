Heel Amerika is wild van de nieuwe Ford Bronco

Door: BV

Ford lanceerde de Bronco voor een eerste maal in 1966. Het was een compacte SUV. Een model dat die typenaming hanteerde voor populariteit en marketingjongens er een slap sausje van maakten dat vooral bedoeld is om de prijs makkelijker door de keel van de consument te laten glijden. De Bronco kon wel wat. Hij was sterk dankzij z’n ladderchassis, en verdroeg wat terrein dankzij z’n robuuste ophanging met starre assen. Het was meteen een schot in de roos en z’n design werd al snel als tijdloos bestempeld. Ford bouwde vervolgens nog vier generaties van het model, voor het in 1996 met pensioen ging.

Nieuwe Ford Bronco neemt Jeep Wrangler in het vizier

Het is terug! Met de Bronco wil Ford in de eerste plaats wind uit de zeilen van de Jeep Wrangler halen. In de VS is het zowat de meest geanticipeerde autolancering van het jaar.

Nieuwe Bronco wil vooral eenvoudig en degelijk zijn

De Amerikanen besloten om het recept klassiek te houden. Hij wordt bovenop een ladderchassis geparkeerd en combineert een onafhankelijke voorophanging met een starre achteras. Z’n lijnenspel refereert naar die van z’n illustere voorvaders. De tweedeursversie draagt historisch gezien het meeste gewicht, maar er nu ook een vierdeursversie. Net als bij de Wrangler is het mogelijk om, afhankelijk van je configuratie, het dak en/of de deuren te verwijderen. Daar is van meet af aan rekening mee gehouden in het design. Merk bijvoorbeeld op dat de zijspiegels niet op de deur zitten.

Onder de kap monteert Ford alleen maar motoren met een flinke krachtreserve. De instapper is een 2,3l viercilinder turbo die 270pk en 420Nm opwekt. Erboven komt een 2,7l V6 met 310pk en 542Nm. Amerikaanse fans dromen nu al van een versie met achtcilinder…

Een echte ploeteraar

De nieuwe Bronco wil het niet alleen moeten hebben van z’n toffe uiterlijk of functionele interieur (met bij het dashboard zelfs een rail die kan dienen om accessoires te monteren). Ford pakt ook uit met meer dan behoorlijke terreineigenschappen. Zo heeft hij een bodemvrijheid van 29,4cm. Dat is vergelijkbaar met wat de nieuwe Land Rover Defender voorlegt, maar dan zonder gebruik te maken van een verstelbare en delicate luchtophanging. Andere waarden: een vertrekhoek van 37,2 graden, een overrijhoek van 29° en een doorwaadbare diepte van 85 cm. Een andere overbrengingsverhouding en vergrendelbare voor- en achterdifferentiëlen zijn optioneel verkrijgbaar.

Terwijl je bij ons nauwelijks nog een heuse terreinwagen kan vinden voor 50.000 euro (kijk maar naar de nieuwe Land Rover Defender), verschijnt de Bronco er in de catalogus voor net geen 30.000 dollar.