Ford is er ook meteen met een goedkopere Bronco Sport

Ford introduceert in de VS niet alleen een nieuwe Bronco. Het zet er ook meteen een Bronco Sport naast. Een model met gelijkaardige styling, maar een verschillende technische structuur.

Heeft de Bronco onderhuids alles van een serieuze terrreinwagen (apart chassis, starre achteras), dan is de Bronco Sport net een traditionele SUV. Een model met een zelfdragend koetswerk en een onafhankelijke ophanging. Hij is met z’n 4,38m lengte al bijna 20cm korter dan een Ford Escape (bij ons te koop als Kuga). De positionering van beide modellen is wel compleet verschillend. De designers bij Ford hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Bronco Sport net zo avontuurlijk overkomt als het echte model.

Ford Bronco Sport kan ook wel wat

De layout van de cabine is eerder traditioneel, maar met de materialen en aankleding knipoogt Ford naar de Bronco. Dat doet het ook met de beschikbare extra’s, die haast allemaal op avontuur gericht zijn. Geen slechte strategie als je weet dat Amerikanen elk weekend met de honderdduizenden tegelijk de natuur in trekken om er te wandelen, kamperen, watersporten of jagen. De ophanging en aandrijflijn zijn daarop voorzien. Daardoor zou je kunnen zeggen dat de Bronco Sport nog een échte SUV is. De vierwielaandrijving is elektronisch gestuurd en kan onder meer beschikken over een achteras met vergrendelbaar differentieel. Een draaiknop met verschillende rijmodi helpt je hindernissen te overwinnen.

De bodemvrijheid bedraagt nog steeds een respectabele 22cm en de doorwaadbare diepte tikt 60cm aan.

Meer bescheiden motoren

Onder de kap zitten meer bescheiden motoren dan bij de Bronco. De krachtigste is een 245pk en 372Nm sterke 2-liter viercilinder turbomotor. Daarnaast is er ook nog een 1,5l driecilinder met turbo die nog steeds 181pk en 257Nm opwekt. Alle motoren worden aan een achttrapsautomaat gepaard.

Heeft Ford plannen om de Bronco Sport naar Europa te brengen?

Europese plannen lijkt Ford nog niet te hebben voor de Bronco of deze Bronco Sport. Omwille van de uitstootdoelstellingen in de EU is een oversteek eigenlijk alleen realistisch als stekkerhybride. Of de fabrikant in de VS plannen heeft in die richting, is onduidelijk. De regering Trump versoepelde er immers de toekomstige uitstootnormen.

Hoewel de Bronco Sport in essentie een ‘light versie’ is van de sterk geanticipeerde Bronco, ontlopen de twee elkaar niet al te veel op vlak van prijs. De Bronco Sport is er vanaf 28.000 dollar, dat is zo’n 2.000 dollar minder dan de instapprijs voor de Bronco.