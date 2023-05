Nissan presenteert elektrische crossover Ariya

Door: BV

Aan de buitenzijde heeft hij nog behoorlijk wat weg van een concept car. Maar in 2021 staat deze Nissan Ariya gewoon bij de dealer om de hoek. Het is een elektrische crossover.

Volledig gamma Nissan Ariya

Nissan wil met de elektrische crossover voor elk wat wils bieden. Daarom zijn er zowel snelle versies als modellen die vooral bedoeld zijn om wat verder te kunnen rijden. De instapper wordt een achterwielaangedreven versie met een accu van 65kWh en een vermogen van 215pk en 300Nm. Ook daarmee zet de Ariya al een sprinttijd van 7,5 seconden neer, maar sneller dan 160km/u gaat hij. De actieradius is volgens de Japanse berekeningscyclus 450km groot. Erboven komt nog een versie met achterwielaandrijving. Die krijgt een grotere 90kWh accu en heeft een iets krachtigere elektromotor om het meergewicht te compenseren en uiteindelijk op vergelijkbare prestaties af te tikken. Maar die rijdt wel al 610km ver.

Op de planning staan ook twee modellen met vierwielaandrijving. Ze hebben dezelfde accu’s als hierboven, maar krijgen twee elektromotoren. In het eerste geval levert dat 335pk en 560Nm op voor een sprinttijd van 5,4 seconden, een rijbereik van 430km en een naar 200km/u opgetrokken topsnelheid. De topper wordt dan weer 389pk en 600Nm sterk, doet de sprint in 5,1 seconde en rijdt maximaal 580km ver.

Futurisme aan de buitenkant, realisme aan de binnenkant

Nissan zette bewust een futuristische koets neer, terwijl aan de binnenzijde voor een meer traditionele aanpak werd gekozen. Het futurisme daar komt van de twee digitale schermen voor je neus (2x 12,3”) en de verlichte aanraakknoppen die in de sierlijst met houtmotief zijn ingewerkt.

Nissan voorziet de Ariya van het ProPilot 2.0-systeem dat bestuurders in bepaalde omstandigheden in staat stelt de handen van het stuur te halen. Het systeem omvat zeven camera’s, vijf millimetergolfradars en 12 ultrasone sensoren.

Wat gaat de elektrische Nissan Ariya kosten?

Nissan wil de Ariya halverwege 2021 in Japan op de markt brengen. Europa volgt tegen het einde van dat jaar. In Japan komt hij in de catalogus vanaf (omgerekend) 41.000 euro, maar bij ons wordt dat wellicht een stuk meer.