Je gelooft nooit waar je bij de nieuwe Audi A3 allemaal voor moet bijbetalen

Door: BV

Nieuwe auto’s worden duurder. Daar is geen ontsnappen aan. Door de nieuwe uitstootdoelstellingen van de EU zouden nieuwe auto’s binnen de kortste keren 10.000 euro meer kunnen kosten. Dat voorspellen experts. Het effect ervan zie je nu al. Sommige prijsstijgingen zijn niet rationeel te verantwoorden. Soms zit de prijs verstopt in de prijslijst, bij de optiepolitiek bijvoorbeeld. Neem nu de nieuwe Audi A3. Daarvan zegden we in de test (zie hier) dat de uitrusting krenterig was. Maar wat zijn nu die zaken waar je soms voor moet bijbetalen? Een kleine bloemlezing…

1) Elektrisch bedienbare kindersloten achteraan

Heb je kinderen die graag met de deurgrepen spelen, dan is het misschien wel handig om het kinderslot in te kunnen schakelen met een knopje. Dat scheelt gepruts aan de deur zelf. Op de Audi A3 kan je het krijgen. Het kost amper 20 euro. Waarom is het dan niet standaard?

2) ISOFIX vooraan

De meeste auto’s met beperkte ambities als gezinswagen hebben standaard Isofix bevestigingspunten. De Audi A3 ook. Achteraan. Wil je ze ook op de rechter voorzetel, dan moet je daar 50 euro voor bijbetalen. Dat is nog enigszins verteerbaar, maar ook de top-tether en i-size voor de achterbank (die een gevoelig betere verankering van heel wat kinderzitjes garanderen) horen daarbij. Foei, Audi. Het hoogste veiligheidsniveau voor kinderen zou toch steeds aanwezig mogen zijn, niet?

3) In delen neerklapbare achterbank

We gingen er van uit dat de achterbank in twee ongelijke delen neerklapbaar was op een bijna 30.000 euro kostende Audi A3. Maar het was mis. Je kan de achterbank standaard wel plat leggen, maar niet delen. Wil je dat toch, dan kost het je zowaar nog eens 240 euro extra.

4) Hill Start Assist

Vertrekhulp op hellingen. Dat is zo’n aardig elektronisch extraatje dat bij het vertrekken nog heel even de rem vasthoudt, om ervoor te zorgen dat je niet voor- of achteruit bolt. Het heeft weinig om het lijf. Eigenlijk is het gewoon een regeltje computercode. Het is dan ook zelfs standaard op pakweg een Dacia Logan van 7.500 euro. Maar bij de Audi A3 moet je ervoor bijbetalen. 100,01 euro om precies te zijn.

5) Audi Connect Sleutel

Betaal Audi 120 euro en je hoeft je sleutel niet meer te gebruiken. Je kan dan een Android-smartphone (FN1) gebruiken als autosleutel. Tenminste, als je eerst voor 540 euro de optie ‘comfortsleutel zonder safelock’ hebt toegevoegd. Je krijgt ook echt iets voor die 120 euro: je kan tot 5 mensen met een correcte telefoon een sleutel geven én je krijgt een kaartje dat dezelfde functies vervult. Die sleutel waar je eerst ruim 500 euro voor betaalde heb je dan nergens meer voor nodig. Dat is echter niet waar we over vallen. Wel dit: die Connect Sleutel via je smartphone werkt maar 36 maanden. Daarna moet je er Audi een abonnement of verlenging voor betalen. Hoeveel dat kost? Dat zegt het merk er niet bij…

6) Bagagenetjes achter de voorzetels

Er zijn zo van die zaken die je écht bij de standaarduitrusting verwacht. Bagagenetjes tegen de rugleuning van de voorzetels bijvoorbeeld. Maar neen. Ze kosten je 240 euro. Audi groepeert ze dan wel meteen samen met nog een paar andere zaken die je wellicht ook meteen denkt te krijgen: een afsluitbaar handschoenvakje, een opbergvak aan bestuurderszijde, een bekerhouder, een bagageruimtenet…

7) Android Auto of Apple Carplay

Van een beetje infotainmentsysteem verwacht je vandaag toch dat het overweg kan met je smartphone. Maar wil je Android Auto of Apple Carplay gebruiken dan moet je daar toch even een interface voor kopen. 360 euro kost die, nog (verplicht) te vermeerderen met de 180 euro die een Audi Phone Box Light kost, want anders heb je geen bluetooth connectiviteit.

8) Cruise-Control

Alle hardware voor de werking van een cruise-controle of snelheidsregelaar is standaard. Audi. monteert een instelbare snelheidsbegrenzer die van precies hetzelfde hendeltje gebruik maakt in serie. Maar voor de cruise-controle moet je op deze premium Duitser 360 euro betalen. Audi zelf kost het niks, alleen een functie vrijschakelen in de boordcomputer. Een exemplaar met radar kost 690 euro.

9) 2 USB-laders achteraan

Heb je nageslacht dat nog relatief jong is, dan is de kans groot dat ze als een bezetene op zoek gaan naar USB-poorten. Audi komt je graag tegemoet. In de middenconsole achteraan zitten twee van die poortjes. Tenminste, wanneer je er zestig euro voor betaalde. Ze standaard maken zou nauwelijks een meerprijs opleveren…

Er is ook goed nieuws te vinden in de optielijst

Toch hebben we in de Audi-prijslijst ook een paar aardigheidjes opgemerkt. Zo levert Audi een auto steevast met een gevarendriehoek en een brandblusser. Lach niet, er zijn merken die die tegenwoordig in de optielijst hebben staan. Je kan ook nog steeds vragen om de type-aanduiding achterwege te laten. Kost niks. Te overwegen denken we hier bij Auto55.be, want het vermijdt dat je rondrijdt met nietszeggende cijfers op de kofferklep. 30 TDI, 35 TFSI… Tenslotte krijg je bij Audi de keuze tussen 3 jaar garantie of 120.000km of 5 jaar garantie en 100.000km. Even over nadenken dus…