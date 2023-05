Maserati Ghibli Hybrid is niet echt

Door: BV

Tromgeroffel… Maserati stelt de Ghibli voor met een innovatieve aandrijflijn. Als Hybride. Het ziet er helemaal echt uit. De Italianen zorgen zelfs voor de obligate blauwe accenten aan binnen- en buitenzijde.

Blauw, blauw, blauw…

Je zou zelfs kunnen zeggen dat Maserati helemaal opgaat in de blauwe accenten. Aan de buitenzijde omvat het onder meer een blauw streepje op de drie roostertjes in driekwartpaneel vooraan, blauwe remzadels en een blauw toevoeging aan het Drietand-logo dat op de C-stijl wordt gekleefd. Aan de binnenkant wordt dan weer vooral met blauw garen gewerkt. Onder meer voor het borduren van het logo op de hoofdsteunen.

Wat heeft de Maserati Ghibli Hybrid echt om het lijf?

De basis voor de Maserati Ghibli Hybrid is de tweeliter benzinemotor. Het hybride-aspect is louter afkomstig van een nieuwe starter/alternator (die nu op 48V werken) en een krachtiger batterij. Het gaat om een zogeheten ‘mild-hybrid’-systeem dat eigenlijk alleen bij het accelereren een klein extra duwtje geeft en ervoor zorgt dat de motor vaker kan uitgeschakeld worden door het start/stop-systeem. Die Italianen hebben feitelijk gelijk dat zulks een hybridesysteem is, maar het mag vooral niet verward worden met een volwaardige hybride waarvan de elektromotor in sommige omstandigheden (bijvoorbeeld bij een gelijke, relatief lage snelheid) alleen kan instaan voor de aandrijving.

Snelle jongen, die Maserati Ghibli Hybrid

De prestaties zijn erg aardig. De tweeliter benzinemotor komt met wat elektrische ondersteuning aan 330pk en 450Nm. Ondanks een behoorlijk leeggewicht van net geen 2 ton (alle Ghibli’s flirten met dat cijfer), zet hij vlotte prestaties neer: naar 100km/u in 5,7 seconden en door naar een top van 255km/u.

En het verbruik? Tja, het gaat niet om een doorgedreven hybridesysteem en daarom is het effect ook beperkt. Het verbruiksgemiddelde tikt zelfs nu nog af op tussen 8,5 en 9,6l/100km en de overeenkomstige CO2-afgifte bedraagt 192 - 216g/km.