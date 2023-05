Derde grootste autogroep ter wereld zal Stellantis heten

Door: BV

Fiat-Chrysler en Peugeot-Citroën fuseren. Stellantis wordt de nieuwe naam van de fusiegroep. Aan een logo wordt nog gewerkt. Die naam is afgeleid van het Latijn en betekent zoveel als ‘verlichten met sterren’. Wanneer de fusie rond is, wordt het in omzet de derde grootste automobielgroep ter wereld. Het moet dan alleen nog Toyota en Volkswagen voor zich dulden.

Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Ram en Maserati onder één dak

Stellantis zal heel wat merken onder één dak verenigen. Vanuit PSA gaat het om onder meer Peugeot, Citroën, DS en Opel. De Italo-Amerikaanse tak van het bedrijf voegt daar dan weer Fiat, Chrysler, Ram, Jeep, Alfa Romeo en Maserati aan toe. Voorlopig wordt er niet gesproken over het elimineren van merknamen.

Fusie FCA en PSA wordt in eerste kwartaal 2021 afgerond

De twee bedrijven hopen dat de fusie in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond. Maar nog niet alle hordes zijn genomen. Zo is de Europese commissie nog steeds bezorgd om het grote aandeel dat de groep zou verwerven door de bestelwagendivisies van Fiat enerzijds en Peugeot-Citroën anderzijds samen te voegen. Daarvoor kreeg het bedrijf nog geen groen licht van de politici in de mededingingscommissie van de EU.