Social distancing kan in een Ford met deze schermen

Door: BV

Ford heeft een reeks beschermende schermen bedacht die vlot en eenvoudig gemonteerd kunnen worden in de bedrijfswagens en busjes van het automerk. Het gaat om onder meer de Transit en Tourneo.

PVC-schermen moeten inzittenden beschermen tegen COVID-19-infecties

Volgens de autofabrikant moeten de schermen de inzittenden helpen voldoen aan de social-distancing en hygiënemaatregelen. Ze zijn ontworpen voor onder meer passagiersversvoer en taxidiensten. Je kan ze op bepaalde markten bestellen via de dealers van het merk en via de Ford Online Shop. Ze zijn vervaardigd in PVC plastic en hebben geïntegreerde riemen voor een eenvoudige installatie. Ford is van mening dat ze het comfort, de binnenruimte of de werking van verwarmings- en ventilatiesystemen niet beperken. Er zijn vier afzonderlijke configuraties waarbij cabines van voor naar achter en van links naar rechts worden gesplitst. Het beweert ook dat de bevestigingspunten en riemposities ‘zorgvuldig zijn afgestemd’, zodat ze bij een ongeval de normale activering van zij- en gordijnairbags mogelijk maken.

Werkt zo’n scherm wel?

Ford wil dat z’n klanten ook in deze coronatijden zoveel mogelijk kunnen werken. Of ze ook effectief werken, is minder duidelijk. Daar biedt Ford geen garanties over.