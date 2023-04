Reddingsstrook vormen vanaf vandaag verplicht

Door: BV

Wie vanaf vandaag in Vlaanderen in een file terechtkomt, moet spontaan een ‘reddingsstrook’ vormen. Dat is een permanente doorgang voor hulpdiensten. Uit ervaringen in het buitenland is gebleken dat een correcte toepassing van die reddingsstrook interventies bij eventuele incidenten bespoedigt.

De reddingsstrook vormen is vanaf 1 oktober 2020 verplicht wanneer je in Vlaanderen in een file terechtkomt op een rijweg met twee of meer rijstroken. De verplichting geldt dus niet alleen op snelwegen.

Hoe vorm je een reddingsstrook in een file?

Bestuurders in een file moeten een reddingsstrook vormen tussen de linkerrijstrook en de rijstrook rechts daarvan. Daarvoor moeten de bestuurders in de linkerrijstrook een uiterst linkse positie innemen, terwijl de bestuurders in andere rijstroken naar rechts moeten opschuiven. Wie niet meewerkt, riskeert een boete.

In een file van rijstrook veranderen wordt steevast afgeraden, maar het is niet verboden. Dat blijft zo, al moet de bestuurder er vanzelfsprekend op toezien dat zulks kan gebeuren zonder anderen te hinderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte een informatiecampagne uit die bestuurders zal informeren over de correcte toepassing van de nieuwe regel.