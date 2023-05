Waar in Europa tank je momenteel diesel voor minder dan 75 cent?

Door: BV

Tijdens de coronalockdown dook de brandstofprijs naar z’n laagste peil in decennia. Toen kon je in ons land zelfs heel even benzine tanken voor minder dan een euro. Inmiddels steeg de prijs weer. Een liter benzine (Euro 95 of E10) heeft bij de publicatie van dit item een maximumprijs van net geen 1,40 euro. Diesel is een tikkeltje goedkoper en kost maximaal 1,369 euro (alle heersende maximumprijzen van benzine, diesel, lpg, stookolie of propaan zie je hier). En toch kan je ook in Europa nog diesel tanken voor minder dan 0,75 euro per liter, terwijl benzine er ook niet meer dan 85 eurocent per liter moet kosten.

De echte prijs van benzine en diesel is ongeveer de helft van de pompprijs

Fossiele brandstoffen zijn relatief goedkoop. De prijs wordt echter niet alleen bepaald door de prijs van de grondstof, de verwerking, de distributie en de marge voor de verkoper. In Europa zijn de verschillende belastingen eigenlijk net zo belangrijk. Die maken ruwweg de helft uit van de prijs die je aan de pomp betaalt (meer over de samenstelling van de brandstofprijs lees je hier).

Het belastingniveau is niet in alle landen van de Europese Unie even hoog. België is bijvoorbeeld tegenwoordig één van de duurste diesellanden. Luxemburg is één van de goedkoopste. Tegelijk zijn landen binnen Europa niet vrij om helemaal geen belasting te heffen op brandstof. Het moét. Er zijn evenwel ook uitzonderingen. De eilanden binnen de Europese Unie, genieten bijvoorbeeld van soepelere regelgeving. En al helemaal wanneer ze aan de grenzen van het territorium liggen.

Bovenstaande foto werd genomen op Spaans grondgebied, maar niet op het vasteland. Op de Balearen dan? Wel neen, daar is benzine of diesel helaas nog steeds een stuk duurder dan hier geafficheerd. Het plaatje is geschoten op de Canarische Eilanden. Europa voor de Afrikaanse kust. Omwille van de eerder al aangehaalde uitzonderingsmaatregelen is daar zo goed als geen belasting op brandstoffen.

De goedkoopste diesel is de duurste

Nergens in Europa kan je zo goedkoop tanken als op de Canarische Eilanden. Een verrassende vaststelling, want enkele jaren geleden opende de EU nog een onderzoek naar de oliemaatschappijen op die eilandengroep. Die werden ervan verdacht om de brandstof er kunstmatig duur te maken. Omwille van de unieke geografische ligging is het relatief duur om de brandstof ernaar te transporteren. Daardoor is de basisprijs van de brandstof - exclusief belastingen - er de hoogste van gans de EU.