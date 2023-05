Vieze Fiats stuwen Tesla naar vierde kwartaalwinst op rij

Door: BV

Tesla maakt voor het vierde kwartaal op rij winst. Het bedrijf kon de afgelopen drie maanden in het totaal 90 miljoen euro winst boeken. Toch is de productie en verkoop van elektrische auto’s nog verre van winstgevend.

CO2-rechten zijn goudmijn voor Tesla

Dat Tesla de afgelopen vier kwartalen winst maakte heeft het bedrijf in de eerste plaats te danken aan het handeltje in CO2-rechten. Vooral in Europa is dat een goudmijn. Het afgelopen kwartaal kreeg Tesla zo maar eventjes 369 miljoen euro binnen uit de handel van schone lucht. Was die er niet dan zou het bedrijf ruim een kwart miljard euro verlies geleden hebben.

Automerken mogen van de EU vanaf dit jaar nog hooguit 95g/km aan CO2 in de lucht blazen. Dat is een erg ambitieus cijfer, dat vooralsnog niet gehaald wordt. Merken waarvan de auto’s echter minder CO2 produceren, mogen dat overschot doorverkopen aan meer vervuilende automerken. Die kunnen op die manier de miljardenboetes die Europa dreigt op te leggen, vermijden. De regelgeving is uitgesproken gunstig voor elektrische voertuigen. Die vertegenwoordigen volgens Europa helemaal geen CO2-uitstoot. Tesla heeft dus heel wat emissierechten om te verhandelen.

Het bedrijf maakte een overeenkomst met de Italo-Amerikaanse groep FCA (Fiat-Chrysler, die binnenkort opgaat in Stellantis, samen met het concern rond Peugeot-Citroën). Fiat koopt nog tot en met 2023 emissierechten van Tesla om de uitstoot van haar eigen, te CO2-onvriendelijke producten te compenseren.

Kleine betaalbare auto’s dreigen te verdwijnen

Fiat zit op dat vlak in slechtere papieren dan heel wat andere fabrikanten. Ironisch genoeg heeft dat heel wat te maken met de focus van het Italiaanse bedrijf op relatief goedkope, compacte auto’s. Die hebben uit zichzelf vaak een relatief lage CO2-uitstoot, maar kunnen zonder elektrificatie nog steeds niet voldoen aan de EU-doelstellingen die de strengste ter wereld zijn. Een kleine auto prijst zichzelf echter uit de markt op het ogenblik dat de kostprijs van (gedeeltelijke) elektrificatie verrekend wordt. Daardoor denken heel wat analisten dat de compacte, betaalbare auto’s in Europa zullen verdwijnen. Dat wordt wel eens bestempeld als antisociaal, omdat ze in grote mate aangekocht worden door jongere chauffeurs, mensen die het wat minder breed hebben en ouderen. Zij mogen in de toekomst vrezen voor hun mobiliteit.

Tesla verdient meer dan 800 miljoen euro aan CO2-handel

Tesla vaart er inmiddels wel bij. Dit jaar rekent het bedrijf op bijna 860 miljoen euro inkomen uit de CO2-handel. Dat is weer meer dan in 2019. Niet al het geld komt van Fiat. Ook enkele Amerikaanse staten spelen Tesla met vergelijkbare regels in de kaart. Het verdienmodel zal in de toekomst echter meer onder druk komen te staan. Het is erg afhankelijk van regelgeving en ook andere automerken verrichten grote inspanningen om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te beperken.