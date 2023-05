eBussy is betaalbare Duitse elektrische auto

Door: BV

Het Duitse Electric Brands wil volgend jaar deze eBussy commercialiseren. Dat hoort een betaalbaar, functioneel elektrisch platform te zijn. Er bovenop passen niet minder dan 10 verschillende koetswerkstijlen. Van een gewoon busje, over een pickup tot een kampeervariant. De stijl doet je wellicht denken aan die van een VW uit het verleden.

eBussy moet betaalbare stads-EV zijn

De eBussy moet in z’n basisversie al in de catalogus komen voor minder dan 16.000 euro. Daarmee zou het één van de meest betaalbare elektrische voertuigen op de markt worden. Maar er is natuurlijk wel een keerzijde aan die medaille. Electric Brands heeft het over een basisaccu van amper 10kWh en een erg bescheiden elektromotor die niet meer 20pk opwekt, al houdt hij wel 1.000Nm aan trekkracht voorradig. Alle versies krijgen zonnepanelen op het dak. De prestaties geeft het bedrijf niet vrij, maar het is nu al duidelijk dat ze bescheiden zijn. Het voertuig is niet bestemd voor snelweggebruik. eBussy ziet vooral de stad als biotoop.

Niet krachtig, wel licht

Volgens de makers is de eBussy door z’n materiaalkeuze en kleine accu wel erg licht. De basisversie zou slechts 450kg wegen. Mede door dat lage gewicht moet hij toch in staat zijn om 200km rijbereik te bieden. Dat komt neer op niet eens 5kWh/100km stroomverbruik. Ter vergelijking: een nieuwe Renault Zoe heeft algauw 14kWh nodig om 100km ver te geraken.

Voor wie absoluut verder wil rijden plannen de Duitsers een grotere accu van 30kWh voor een autonomie van 600km, terwijl het gewicht erdoor ook stijgt naar 600kg. De duurste versie van de eBussy, de ‘Offroad Camper’, zal zo’n 29.000 euro kosten.

Zet het stuur waar je wil

Het platform van eBussy is helemaal digitaal. Ook de besturing. Daardoor hoeft het bedrijf geen versie te maken met het stuur links of rechts. Je kan het gewoon verschuiven. Daardoor kan de bestuurder als hij wil ook kiezen voor een centrale stuurpositie.