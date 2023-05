PSA winstgevend ondanks coronacrisis

Door: BV

De Franse automobielgroep PSA dat onder meer de merken Peugeot, Citroën en Opel omvat, genereerde winst tijdens de eerste jaarhelft van 2020. Dit ondanks de nadelige gevolgen van de coronacrisis.

Forse daling in autoverkopen

Net als bij andere autofabrikanten ging de verkoop van nieuwe modellen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar flink in het rood. Particuliere en zakelijke verkopen gingen met 40,5 procent achteruit. Maar de verkoop aan partners daalde maar met een halve procent, wat wellicht vooral te maken heeft met langlopende contracten. De gevolgen van de COVID-19-uitbraak op dat type verkoop zullen zich vooral op lange termijn laten voelen.

PSA had ook te lijden onder ongunstige wisseltarieven (-0,6%), maar kon dan weer profiteren van een betere productmix in de verkoop (goed voor 3,4% extra inkomen) en hogere marges (0,4%).

PSA maakt winst ondanks COVID-19-uitbraak

In het totaal bedroeg de omzet van de groep tijdens de eerste jaarhelft iets meer dan 25 miljard euro. Dat is een daling van 34,5 procent ten aanzien van de eerste helft van 2019. De operationele marge van de groep bedroeg 517 miljoen euro. Dat is een daling van 84,5 procent ten aanzien van de eerste jaarhelft van 2019 terwijl het nettoinkomen daalde tot 376 miljoen euro. Dat is 1,67 miljard euro lager dan vorig jaar.

PSA kan de eerste jaarhelft dus afsluiten met winst op de balansen, wat een flinke opsteker is voor het bedrijf. Niet al te veel concurrenten zullen hen dat naar verwachting kunnen nadoen. De winst is echter zoals steeds het resultaat van een hele reeks boekhoudkundige ingrepen zoals afschrijvingen. Het afgelopen halfjaar ging de cashpositie van het bedrijf er wel flink op achteruit. Het bedrijf heeft nu 4,7 miljard euro minder op de rekening staan dan bij het begin van de crisis.