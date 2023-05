1 nieuwe Volvo op 4 heeft stekker

Door: BV

Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 schoot de verkoop van plug-in-hybrides bij Volvo met maar liefst 80 procent de hoogte in. De toename is bijna helemaal te danken aan het succes van die aandrijfformule in Europa.

Volvo verkoopt minder auto’s, maar meer plug-in hybrids

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Volvo in Europa in het totaal 123.198 auto’s. Een cijfer dat gevoelig lager lag dan de 173.653 voertuigen die het in de eerste helft van 2019 verkocht. Daarvoor is de heersende coronacrisis de grootste schuldige. Tegelijk wist volvo 29.918 stekkerhybrides aan de man te brengen, goed voor 24 procent van het volume. Zo goed als één op vier. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 15.643, of 9 procent van het volume.

Meer dan driekwart van de Volvo plug-ins worden verkocht in Europa

Wereldwijd waren plug-inhybrides goed voor 14 procent van de orders. Het waren er 37.775. Alweer een flinke stijging ten aanzien van de 21.015 voor de referentieperiode een jaar eerder. Volvo verkoopt dus bijna 79 procent van z’n stekkervoertuigen op Europese bodem. China, dat na Europa zowat de meest ambitieuze elektrificatie nastreeft, valt zelfs op in negatieve zin. Volvo verkocht er amper 3,2 procent plug-in-hybrides.

In Europa zijn het de stekkervarianten van de V60 en XC40 die erg populair bleken, terwijl China vooral opteert voor de S90.