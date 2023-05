Facelift Peugeot 3008 breekt uit

Door: BV

Peugeot hanteert tegenwoordig een gedurfde, opvallende stijltaal. Ze wordt onder meer gekenmerkt door een grote grille en opvallende lichtunits met - onder meer - verticale lichtelementen die de bumper doorklieven. De stijl werd geïntroduceerd op de Peugeot 208, 2008 en de 508.

Facelift voor Peugeot 3008

Peugeot’s populaire 3008 dateert nog van voor de vormtaal werd ontwikkeld. Het model werd in 2016 bij de dealer geparkeerd. Maar een facelift brengt de middenklasse SUV straks weer. helemaal in lijn met de rest van het gamma. De Fransen leggen nog de hand aan de persinformatie, maar de eerste beelden zijn inmiddels via een forum op het web verzeild.

De gelekte beelden onthullen niet alleen de grondige aanpassing aan het front - ook achteraan lijken er nieuwe lichtunits te worden gemonteerd. Aan de binnenkant verandert er weinig, al lijkt er wel ruimte te zijn gemaakt voor een nieuwe generatie van het infotainmentsysteem van het bedrijf, een ander stuur en meer sfeerverlichting.

Met welke motoren wordt de Peugeot 3008 leverbaar?

De huidige motoren worden wellicht grotendeels overgedragen. Het gaat daarbij om een 1,2l driecilinder en 1,6l viercilinder benzinemotor en een 1,5l dieselcentrale. Een stekkerhybride staat ook op de planning.

De opgefriste Peugeot 3008 wordt nog dit jaar geïntroduceerd.