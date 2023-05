Mercedes S-Klasse wordt eerste auto ooit met frontale airbag achteraan

Door: BV

In september introduceert Mercedes een nieuwe generatie van de S-Klasse. Dat is steevast een evenement omdat de ingenieurs in Stuttgart hun vlaggenschip volproppen met de nieuwste snufjes. Bij voorbije generaties lag de nadruk vooral op comfort en veiligheid, maar tegenwoordig ziet Mercedes de S-Klasse vooral als een technologisch uithangbord.

Nieuwe Mercedes S-Klasse is technologisch uithangbord

Elke nieuwe generatie van de S-Klasse moet wel een paar opvallende primeurs hebben. Zo krijgt de nieuwe luxelimousine van het bedrijf een grondige evolutie van het MBUX gebruikerssysteem voorgeschoteld. Dat is de gebruikersinterface en alle functies die daarrond zweven. De Duitsers vinden de software tegenwoordig belangrijker dan de auto. Zo zal je alleen door te spreken eten bij je favoriete afhaalrestaurant kunnen bestellen. Met - vermoedelijk - een percentje voor het automerk. Mercedes wil immers alternatieve verdienmodellen aansnijden.

Groot verticaal scherm voor nieuwe MBUX-generatie

Bij dat nieuwe MBUX-systeem hoort ook een groot verticaal opgesteld scherm ‘à la Tesla’. Huidige Mercedessen doen het nog met een slanke horizontale opstelling. De nieuwe vormgeving en positie is ergonomischer voor wie het aanraakscherm met de hand wil bedienen. Voor het geval die digitale luistervink in het dashboard je verkeerd verstaat…

Eerste frontale achterairbag ter wereld

Op veiligheidsvlak komt de nieuwe S-Klasse met een echte primeur. Het wordt de eerste auto ter wereld die kan uitgerust worden met een frontale airbag voor de achterbank. Die zal net als airbags op de passagierszetels vooraan rekening houden met de eventuele aanwezigheid van een kinderzitje. Zijdelingse airbags voor de achterbank bestaan al langer, maar een frontaal exemplaar is een primeur voor het vlaggenschip van het merk met de ster.