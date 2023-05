De Fiat Panda is de goedkoopste mild-hybrid op de markt

Door: BV

Elektrificatie wordt de norm voor de toekomst. Zelfs kleine autootjes zullen er niet aan ontsnappen. Ook die moeten van Europa immers nog een flink stuk zuiniger worden.

Mild Hybrid

Een volwaardige hybride of een stekkerhybride is voor die modellen economisch niet levensvatbaar. Daarom grijpen ze terug naar een tussenoplossing: die van de milde hybride. Die heeft een starter/alternator die ook elektrische bijstand kan leveren. Auto’s met een mild hybrid (ook wel microhybrid genoemd) systeem kunnen de motor vaker uitschakelen, maar hebben niet het vermogen om louter elektrisch te rijden. Zelfs niet voor even.

Fiat rust twee bekende en populaire stadsrakkers, de Fiat 500 en de Fiat Panda, uit met een nieuwe motor. Dat is opmerkelijk gezien de hoge leeftijd van beide producten. De Panda is de jongste en zelfs die werd al in 2011 geïntroduceerd.

Nieuwe driecilinder benzinemotor voor Panda en 500

In de Fiat 500 Hybrid en Panda Hybrid monteren de Italianen een nieuw ontwikkelde éénliter driecilindermotor. Dat is een eigen ontwikkeling. De benzinecentrale wekt maximaal 70pk op. Een 11Ah lithiumbatterij slaat energie op die anders verloren gaat en een 3,6kW (zo’n 5pk) sterke elektromotor levert bijstand. Het resultaat is een verbruiksdaling van ongeveer 20% ten aanzien van de 69pk sterke 1,2l viercilinder die voorheen werd gebruikt.

20% verbruikswinst

In de Fiat Panda daalt het verbruik erdoor van 4,9l/100km naar 3,9l/100km en zakt de CO2-afgifte van 110 naar 89g/km. Dat cijfer illustreert tegelijk hoe ambitieus de 95g/km als gemiddelde is voor het ganse Europese wagenpark. Bovendien moet de uitstoot tegen 2030 nog eens met bijna 40% omlaag, naar niet eens 60g/km. Er is momenteel geen technologie voorhanden die een compacte, relatief goedkope auto onder die drempel kan krijgen. Heel wat analysten gaan er daarom van uit dat de betaalbare, compacte auto in Europa zal verdwijnen. Fiat stelde de volgende 500-generatie al voor, maar die is er louter als EV. Die kost meer dan 37.000 euro.

Bij de Panda Hybrid valt het prijsverschil voor de mild-hybrid-oplossing mee. In afwerkingsniveau Easy staat het modelletje met elektrische ondersteuning in de catalogus vanaf 11.890 euro. Dat is amper 700 euro meer dan de 1.2 zonder elektrische ondersteuning. Realiseert de Panda ook in de praktijk een verbruiksdaling van 20% dan verdient z’n eigenaar het verschil, eventuele voordelen in taxatie uitgezonderd, na ruwweg 50.000km terug. Momenteel is de Fiat Panda Hybrid op de Belgische markt de goedkoopste in z’n soort.