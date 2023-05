Renault boekt recordverlies van 7 miljard euro

Door: BV

Eerder deze week was er nog matig positief nieuws over de Franse auto-industrie. PSA, de groep rond Peugeot, Citroën en Opel, sloot de eerste jaarhelft immers af met een winst. Er moesten wel wat boekhoudkundige trucjes voor toegepast worden, maar toch. Onder de lijn werden zwarte cijfers geschreven.

Renault boekt grootste halfjaarverlies ooit

Helemaal anders vergaat het de Groupe Renault. Dat postte tijdens de eerste helft van dit jaar z’n grootste verlies ooit. De Franse autogigant verloor dit jaar al 7 miljard euro. De coronacrisis deed het merk geen goed, maar Nissan is de hoofdschuldige, zo blijkt.

Onder Renault valt niet alleen het gelijknamige automerk, maar ook de merken Dacia, Avtovaz (Lada) en Alpine. Die vier samen verkochten tot eind juni in het totaal 1,26 miljoen auto’s. Dat is 34,9 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De omzet ging met ongeveer hetzelfde percentage achteruit: -34,3 procent tot 18,4 miljard euro.

De bodem van de negatieve curve

Renault schat het verlies door de coronaperikelen nu op 1,8 miljard euro. Dat de boekhouding dan toch 7,3 miljard euro in het negatief gaat, heeft alles de maken met een “negatieve bijdrage van 4,8 miljard van alliantiepartner Nissan”. Renault heeft de jongste jaren al de grootste moeite om die alliantie te redden. Renault zelf zal begin 2021 een flinke reorganisatie starten. Luca de Meo (vroeger de topman bij Seat) zal die bestieren. Toch gaat het Franse bedrijf ervan uit dat het nu al de bodem van de negatieve curve heeft bereikt. Renault kondigde begin dit jaar al aan dat het ruim 20 procent van de kosten zou wegsaneren. Het zal de komende tijd meer dan 10.000 man op straat zetten. Het voortbestaan van de Renault Scénic, Talisman en Espace is bedreigd.

Andere alliantieleden besparen ook

Binnen de alliantie verandert ook één en ander. De financiële situatie bij Nissan en Mitsubishi is immers eveneens slecht. Eerder werd al aangekondigd dat Nissan in Europa zal inkrimpen, terwijl het er voorlopig uitziet dat Mitsubishi op termijn helemaal van de Europese markt verdwijnt.