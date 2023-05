Land Rover Defender 90 uitgesteld

Door: BV

Land Rover stelt de lancering van de driedeurs Defender 90 uit. Het wijst daarvoor naar de impact van de coronacrisis.

Productie nieuwe Land Rover Defender draait op laag pitje

Het Britse bedrijf heeft momenteel meer dan 20.000 orders voor z’n nieuwe Defender op zak. Die zijn hoofdzakelijk voor de lange versie, de Defender 110 (zie test hier). Daarvan werden de orderboeken immers het eerst geopend. Maar de fabriek in het Slowaakse Nitra, waar de nieuwe Defender wordt gebouwd, kan niet volgen. Omwille van “COVID-19-gerelateerde beperkingen met de bevoorrading”, draait de fabriek op slechts één shift.

Defender 90 uitgesteld tot 2021

Land Rover kiest ervoor om de lancering van de Defender met korte wielbasis verder uit te stellen. Die auto zal naar verwachting pas begin 2021 leverbaar worden. Die timing kan nog verder achteruit schuiven wanneer blijkt dat . Klanten die eerder bediend willen worden, zullen moeten opteren voor de lange versie. Dat die gemiddeld zo’n 5.000 euro duurder is, vindt het Britse bedrijf wellicht niet erg.

Ook Defender met V8 in ontwikkeling

Tegelijk is bij Land Rover ook een nieuw topmodel voor de Defender in ontwikkeling, naast een reeds aangekondigde stekkerhybridevariant. Een exemplaar met V8-benzinemotor werd al gespot op de Nürburgring. Het bedrijf denkt daarmee een lucratieve niche aan te kunnen boren. Bij Mercedes gaan de AMG-versies van de G-Klasse immers ook als zoete broodjes over de toonbank, ondanks het exotische prijskaartje. Dat exotische prijskaartje is ook bij de Defender gegarandeerd. De drieliter zescilinder met 400pk piekt nu al boven de 100.000 euro.