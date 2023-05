Opblaasbare autogordel bij Ford geen succes

Door: BV

Hoe meer airbags, hoe beter? Dat lijkt soms wel het motto van de auto-industrie te zijn. Er wordt aan allerlei plofkussens gewerkt. Ze zijn immers erg goed in het opvangen en verdelen van kracht. Dat zorgt dan weer voor een lager risico op verwondingen.

In een normale auto zitten tegenwoordig algauw zes airbags. Twee frontale exemplaren vooraan, twee gordijnairbags over de gehele lengte en twee airbags die het torso van de voorste inzittenden beschermen.

Hoe meer airbags hoe beter?

Tegelijk wordt steeds gekeken of nieuwe airbags de veiligheid van de inzittenden niet verder zouden kunnen verhogen. Zo zagen we al de motorkapairbag, de zijairbag aan de buitenzijde, een airbag tussen beide voorzetels en een airbag voor het zonnedak passeren.

Opblaasbare autogordel is geen succes

Ford introduceerde een opblaasbare autogordel op de eerste modellen in 2011. Dat is in feite een autogordel met een geïntegreerde airbag, bestemd voor gebruik achteraan. Maar het schaft die gordel nu weer af. Er waren problemen met de integratie. Ford moest eerder al eens bijna 120.000 auto’s terugroepen voor problemen met het mechanisme. Tegelijk kon de compatibiliteit met kinderzitjes ook beter. De Amerikaanse autoreus zegt dat de bijdrage aan de veiligheid van de gordels zal worden opgevangen door andere technologie. Welke dat precies is, specificeert het merk niet.

Ook motorkapairbag werd weer afgevoerd

Het is al lang niet meer de eerste keer dat airbags die met veel tamtam aangekondigd werden, stilletjes aan weer verdwijnen. Volvo maakte heel wat van de aanwezigheid van een motorkapairbag, maar voerde dat idee na een paar jaar ook weer af. Zijdelingse airbags achteraan stonden een tijdje op de optielijst van heel wat auto’s, maar vaak werden ze weer afgevoerd omdat onvoldoende klanten er dieper voor in de buidel wilden tasten. Tegenwoordig is de beschikbaarheid ervan een zeldzaamheid.

Is de frontale achterairbag een oplossing?

Mercedes kondigde eerder deze week aan dat de nieuwe S-Klasse, die later dit jaar wordt geïntroduceerd, achteraan een meer conventionele frontale airbag krijgt. Dat is een primeur voor het merk, maar misschien zien we die later wel bij andere merken opduiken. Het lijkt makkelijker om die airbag te combineren met de installatie van een kinderzitje.