Volkswagen komt met Caddy-kampeerwagen

Door: BV

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zit reizen in je bubbel in de lift. Dat stuwt de populariteit van de kampeerwagen naar ongekende hoogten. Bij Volkswagen vinden ze dat allemaal best. Dat merk biedt als één van de weinig fabrikanten zelf kampeerversies aan van enkele modellen. De California is de bekendste. Z’n geschiedenis gaat al terug tot halverwege vorige eeuw.

Groter, kleiner

Vorig jaar introduceerde Volkswagen voor het eerst de Grand California, gebaseerd op de Crafter. Die is minstens een meter langer en hoger dan de California (zie de eerste indrukken hier).

Camper op basis van VW Caddy

Nu werkt Volkswagen ook aan een kleinere variant. Die zal gebaseerd zijn op de Volkswagen Caddy van de vijfde generatie. Ideaal voor een weekendje weg, zeggen de Duitsers. De Caddy Mini Camper kan twee mensen te slapen leggen op een bed van 2 meter lang. Dat komt op de plaats van de achterbank. Ruimte voor een geïntegreerd kookstel, spoelbak of sanitair is er niet. De kampeer-Caddy wil vooral een tent vervangen. De ruiten kunnen verduisterd worden, er is ruimte voor een kampeertafel en klapstoelen en er is een glazen panoramadak van 1,4 vierkante meter voor wie ’s nachts naar de sterren wil staren.

Is de oppervlakte van zo’n busje je toch iets te krap? Dan kan je nog altijd opteren voor een tent die je aan de kofferklep vastmaakt. Die doet er meteen heel wat vierkante meters bij.

Nieuwe kampeer-VW wordt voorgesteld in september

Momenteel is de Caddy Camper er alleen nog maar op papier. In september stelt VW de definitieve versie voor.