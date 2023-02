BMW iNext wordt éénogig monster

Door: BV

Volgend jaar start BMW met de productie van de langverwachte iNext. De concept car voor dat model dateert uit 2018. Dat wordt een ruime, elektrische SUV. In München nemen ze daar hun tijd voor. Audi heeft inmiddels z’n eTron (en de nieuwe eTron Sportback) en Mercedes z’n EQC bij de dealer staan.

BMW vestigt inmiddels graag de aandacht op de technologische capaciteiten van de iNext. Die SUV zou een totaal rijbereik van wel 600km kunnen hebben.

Ja hoor, wéér met een gigantische grille

Hoewel het uiterlijk van prototypes die her en der worden gespot, nog stevig gecamoufleerd is, gunt BMW nu toch al een blik op de grille van de elektrische auto. Die is niet nodig voor de luchtdoorstroming, maar voor de herkenbaarheid blijft het element toch behouden. Over de vorm daarvan zal wel weer gedebatteerd worden. En over het formaat!

BMW iNext krijgt autonome rijfuncties van niveau 3

De Duitse fabrikant pronkt met de grille omdat die bij de iNext toch weer een functie krijgt. Die wordt het oog van de SUV. Dat is dan meteen een cycloop, met één groot oog. De grote nieren worden immers samengesmolten. Erachter zal BMW cameratechnologie, radar en andere sensoren verstoppen. De Duitsers beloven immers dat de iNext zelfrijdende functies van niveau 3 krijgt. Dat betekent dat je in bepaalde omstandigheden je handen van het stuur zal kunnen nemen. De verschillende niveaus van autonoom rijden, deden we hier al eens uit de doeken.