Bizar: Mercedes C-Klasse kost nu meer dan de nieuwe E-Klasse

Door: BV

Mercedes geeft de E-Klasse een flinke facelift. Het uiterlijk wordt onder handen genomen, hij wordt zuiniger en natuurlijk vind je binnenin ook een technologische update. Tegelijk loopt de huidige generatie van de C-Klasse op z’n laatste benen. Nog dit jaar krijgen we daarvan de nieuwe editie te zien. Begin volgend jaar hoort die bij de dealer te staan.

Hoe kan de kleinste auto de duurste zijn?

De Mercedes E-Klasse werd niet goedkoper bij z’n facelift en een model dat fin de carrière is, wil een invoerder al eens wat aantrekkelijker maken met kortingen. Daarom is het bizar te noemen dat de C-Klasse nu meer kost dan de vernieuwde E-Klasse. De eerste kost immers al meteen 50.699 euro, terwijl de grotere auto van de twee al beschikbaar is vanaf 47.916 euro. Hoe kan dat?

Het is géén foutje van de invoerder, laat ons daar mee beginnen. Wie een C-Klasse limousine wil bestellen, kijkt effectief tegen een hogere vanafprijs aan dan voor de E. Die E-Klasse is er echter al meteen met een conventionele benzinemotor (de vanafprijs slaat zelfs op een specifieke taxi-uitvoering). Dat terwijl de C-Klasse tegenwoordig alleen nog als stekkerhybride te koop is. Het is meteen een C300e, die een 211pk sterke benzinemotor combineert met een 122pk krachtige elektromotor. Een vergelijkbare variant kost bij de vernieuwde E-Klasse 63.404 euro, of ruim 15.000 euro meer de instapversie.

Met beperkt aantal bouwslots kiest invoerder voor verlaging CO2-uitstoot

Met een nog slechts een beperkt aantal bouwslots beschikbaar voor de C-Klasse limousine, opteerde de invoerder om die toe te wijzen aan de stekkerhybrides. Het is immers cruciaal om de uitstoot te laten zakken. Tegelijk laat de invoerder bij monde van z’n communicatiedienst weten dat er nog goedkopere, conventioneel aangedreven C-Klasses beschikbaar zijn uit voorraad. Die kunnen alleen niet meer op maat samengesteld worden. De C-Klasse break blijft wat langer in productie en daar zijn conventionele motor wél nog leverbaar. Aan dat model hangt heden een vanafprijs van 37.631 euro.