Renault: Alpine blijft, Dacia wordt volwassen

Dat het Renault momenteel niet voor de wind gaat, is een understatement. Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 maakte het bedrijf 7 miljard verlies. Het Franse bedrijf reorganiseert grondig. Het sluit fabrieken, zet volk op straat en er wordt gewerkt aan nieuwe verhoudingen binnen de alliantie met Nissan en Mitsubishi.

Alpine blijft

Nieuwe Renault-baas Luca De Meo wil begin volgend jaar z’n toekomstplan voor het Franse bedrijf voorstellen. In gesprekken met Franse media lichtte hij echter al een tipje van de sluier. Uitsluitsel over de toekomst van de modellen Espace, Scenic en Talisman - die allemaal riskeren te verdwijnen in de sanering - gaf hij niet. Maar hij bevestigde wel dat sportwagenmerk Alpine blijft. En hij heeft grootse plannen met Dacia.

Alpine was altijd al een beetje exotisch. Het in Dieppe opgerichte bedrijf bouwde van 1955 tot 1994 opmerkelijke sportwagens, maar toen trok Renault - dat in 1970 een meerderheidsbelang in het bedrijf nam - er de stekker uit. Maar het achtte de tijd rijp voor een nieuwe Alpine. Die mocht voor het eerst buiten komen voor de aftrap van de 24h-race van Le Mans in 2015 en verscheen in 2017 in de catalogus. Winst wordt in Dieppe niet gemaakt, maar Alpine zal blijven. Wat er met de andere plannen van dat merk is gebeurd, weten we niet. De tweezitter zou immers louter de voorbode zijn van een uitgebreider gamma dat ook SUVs omvatte.

Dacia wordt groter, verfijnder en duurder

Over het lot van de eerder al genoemde Renaultmodellen zegt de nieuwbakken topman niks, maar over Dacia wijdt hij wel uit. Dat merk gaat volgens De Meo een mooie toekomst tegemoet. Dacia is een rendabele onderneming, maar in Europa staat het niettemin voor grote uitdagingen. Europa verplicht immers steeds meer veiligheids- en ecotechnologie. Die drijft de prijs op. Volgens de topman past een toekomst zoals die van Skoda, met voordelige auto’s met veel ruimte, perfect bij Dacia. Volgend jaar komt Dacia met een betaalbare elektrische auto op de markt. Voor de klanten van het budgetvriendelijke merk betekent de evolutie niettemin dat toekomstige producten duurder worden. Er is immers geen andere keuze. De analogie houdt stand… eigenlijk is een Skoda al lang niet meer goedkoop. “Dacia zal volwassen worden”, zegt de topman die voorheen Seat uit het slop haalde.