Elektrische auto’s 40% vaker betrokken bij ongelukken dan gewone auto

Door: BV

In ons land zijn er enkele verzekeraars die gunsttarieven hanteren voor wie een elektrische auto koopt. De verzekering ervan kost een beetje minder dan voor een vergelijkbare auto met een conventionele aandrijving. Er wordt immers gezegd dat de bestuurders van EVs verhoudingsgewijs minder vaak betrokken zijn bij ongelukken. Maar cijfers van de Nederlandse verzekeraar Voogd & Voogd Verzekeringen spreken dat nu tegen. Volgens recent onderzoek zijn de snelle, dure elektrische auto’s zo maar eventjes 40% vaker betrokken bij een ongeluk dan in Nederland gebruikelijk is.

Dubbel zo vaak betrokken bij ongelukken met een elektrische auto

Onze Noorderburen hebben gemiddeld eens per acht jaar een akkefietje voor in het verkeer. Maar wie met een elektrische auto rijdt, heeft gemiddeld om de vier jaar een schadegeval. Maar de bestuurders van kleinere elektrische auto’s, hebben net wat minder vaak schade. Die scoren tot 10 procent beter dan gemiddeld. Een mogelijke verklaring is het verschil in gebruiksprofiel. Grote elektrische auto’s als Tesla’s of de Audi e-Tron worden immers voornamelijk verkocht aan zakelijke gebruikers die veel kilometers afleggen. De kleine EV’s, zoals de Renault Zoe, het vaakst aan precies het tegengestelde profiel: de occasionele gebruiker die weinig rijdt.

Verzekeringspremies slaan op voor EV

Volgens de Pricewise en het onafhankelijke onderzoeksbureau Panel Inzicht is het logisch dat de premies voor een elektrische auto hoger (zullen) zijn dan die voor een conventionele auto. “Ze zijn duurder in aankoop en de onderdelen kosten meer”. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek, dat concludeerde dat EV’s goedkoper zijn in onderhoud, maar meer kosten om te herstellen (zie meer hier).

Volgens Nederlandse media is het verschil in schadehistoriek zo frappant, dat sommige verzekeraars zelfs liever geen elektrische auto’s meer verzekeren.