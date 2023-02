Vaker toeslag voor laattijdige autokeuring omwille van lange wachttijden

Door: BV

De verschillende keurstations en Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters manen aan om een bezoek aan een keurstation tijdig te plannen. Heel wat Vlamingen wachten met het inplannen van een autokeuring tot het laatste nippertje. Maar door de grote drukte kan het even duren eer er een slot beschikbaar is. Nogal wat mensen lopen daardoor een toeslag voor een laattijdige keuring op. Eerder berichtte auto55.be ook al dat heel wat van de oproepingen voor de autokeuring blijkbaar laat verzonden werden. Een auto of lichte vrachtwagen spontaan aanbieden voor een periodieke keuring kan in de meeste Vlaamse keurstations niet. Vaak wordt er alleen op afspraak gewerkt.

Inhaalbeweging zorgt voor extra drukte in keurstations

Tijdens de coronalockdown werd het keuringsattest van zo’n 400.000 auto’s verlengd. Daarvan is al de helft weer ingelopen. De sector maakt tegelijk melding van een groot aantal tweedehandskeuringen. Ook daar gaat het vermoedelijk om een inhaalbeweging.

Wanneer moet je eigenlijk naar de keuring?

Je auto aanbieden voor een keuring kan vanaf twee maanden voor de referentiedatum (die is vermeld op je keuringsattest) met behoudt van de referentiedatum. Ga je laattijdig naar de keuring, dan schuift die datum het jaar erop niet op. Ook de referentiedatum van voertuigen die omwille van de coronacrisis een uitzondering genieten, schuift niet op. Auto’s die normaliter tussen 13 maart en 3 juni gekeurd moesten worden, genieten van een verlengde geldigheid tot 4 november van dit jaar. In 2021 moeten ze echter weer gewoon voor de referentiedatum gekeurd worden.