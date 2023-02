Bijna business as usual: Belgische automarkt in juli

Door: BV

Afgelopen maand juli werden in ons land 44.532 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer is nog slechts 1,3 procent lager dan dat van dezelfde maand in 2019. Sectorfederatie Febiac reageert dan ook positief op het begin van het tweede halfjaar. De cijfers zijn al bijna terug vergelijkbaar met die voor het uitbreken van de coronacrisis.

De populairste automerken in België zijn...

Afgelopen maand deed Volkswagen z’n huiswerk het beste. Dat leverde 4.627 auto’s uit. Het heeft daarmee ruim 10% van de markt in handen. Renault nam de tweede stek voor z’n rekening met 4.125 stuks en BMW nestelde zich nog maar eens op een ereschavot met 3.738 eenheden. De volledige top 38 kan je zoals steeds terugvinden op onze facebookpagina.

Occasiemarkt presteert beter

De gecumuleerde jaarcijfers nog fors achter bij die van een jaar geleden. Over de eerste zeven maanden is de markt van nieuwe auto’s met 26,6% gekrompen. Er waren 261.137 geregistreerde inschrijvingen, tegenover 355.598 in dezelfde periode in 2019. De occasiemarkt houdt inmiddels beter stand dan de markt voor nieuwe wagens. Daar bedraagt de achterstand ten aanzien van de cijfers van 2019 nog slechts 12%.

Motoren en scooters noteren sterke stijging in juli

De lichte en zware bedrijfsvoertuigen blijven ook gevoelig achter ten aanzien van afgelopen jaar. De gecumuleerde cijfers laten er een achteruitgang zien van 18,9% (tot 3,5 ton MTM), 28,7% (tot 16 ton MTM) en zelfs 46,7% (meer dan 16 ton MTM).

De motorfietsen kenden wél een uitstekende julimaand. De verkoop schoot er met zo maar eventjes 38,5% omhoog ten aanzien van die zomermaand een jaar eerder. De achterstand op de markt van de motorfietsen en scooters bedraagt nu nog hooguit 4,5%.