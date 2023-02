Mercedes G-Klasse krijgt tweelitertje

Door: BV

In 2018 introduceerde Mercedes de langverwachte nieuwe generatie van de G-Klasse. Dat terreinmonster werd eerst voorgesteld als 500, met een 4-liter V8 onder de motorkap. Later kreeg die het gezelschap van opgepepte en stilistisch opgeklopte AMG’s. Begin 2019 was het vervolgens de beurt aan een wat meer rationele diesel. En in de pijplijn zit tenslotte ook nog een elektrische variant.

Mercedes G350d

Onder de kap van de Mercedes G350 zit een zescilinder dieselmotor van de jongste generatie. Die ontwikkelt 286pk en 600Nm trekkracht. Vermogens die je niet meteen doen denken aan een ‘instapmotor’. Voor de prijs geldt trouwens hetzelfde. In ons land kan je er niet voor minder dan 100.000 euro aan beginnen. Maar die diesel als instapper, ligt niet overal voor de hand. Er zijn immers hele continenten waar ze van die zware brandstof niets moeten weten.

In China biedt Mercedes de G-Klasse niet aan met een dieselmotor. Maar er was toch nood aan een instapversie. Daarom krijgt de G binnenkort een 2-liter op benzine onder de kap. Een opgepept exemplaar dat op vlak van specificaties veel gemeen heeft met de AMG-motoren voor de compacte Mercedessen. De eenheid zal een erg respectabele 300pk en 400Nm opwekken en wederom gecombineerd worden met een negentrapsautomaat. Op de kofferklep komt - zoals we inmiddels gewend zijn - het volstrekt arbitraire cijfer ‘350’.

Voor Europa?

In september kunnen ze in China de instap G-Klasse kopen. In Duitsland wordt inmiddels becijferd of andere continenten zich er ook op mogen verlekkeren. Europa moet niet al te veel hoop koesteren. De CO2-doelstellingen van de EU maken een Europese carrière erg onwaarschijnlijk.