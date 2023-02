Ontdekt bij verlaten supercardealer: Corvette en zeldzame Porsche, Ferrari

Door: BV

Bij een verlaten Ferrari-Maserati-verdeler in China staan nog drie schijnbaar vergeten supercars. Een Corvette Z06, Ferrari 575 Superamerica en een peperdure Porsche Carrera GT staan er stil onder een dikke laag stof. Het is al bijna tien jaar geleden dat er nog iemand naar omkeek.

Al 10 jaar onder het stof

De verdeler voor de twee Italiaanse luxemerken opende z’n deuren in 2005, maar bleef niet lang bestaan. De beelden suggereren dat al voor 2010 gedaan was. Dan ging de Ferrari 612 Scaglietti uit productie en haalt een dealer doorgaans het display met velgen, bekledingsmogelijkheden en populaire extra’s weg.

Volgens Instagrammer Cheongermando, staan de auto’s al minstens 8 jaar stil. Op een dikke laag stof na en een platte band, lijkt dat weinig ernstige effecten te hebben gehad. Maar de dingen starten - dat is wellicht nog een heel ander paar mouwen.

Samen anderhalf miljoen waard

De Corvette is met 390pk uit een 5,7l V8 veruit de goedkoopste en minst krachtige van het drietal. De 575M Maranello schakelt 12 cilinders in om aan 515pk te komen, maar deze in oplage gelimiteerde (slechts 599 stuks) Superamerica schopte het tot 540pk. De Porsche Carrera GT is met z’n 5,7l V10 niet alleen veruit de duurste, maar ook de krachtigste. Goed voor 612pk. De waarde van het drietal wordt op ruwweg anderhalf miljoen euro geschat.