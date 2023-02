Ioniq is het nieuwe elektrische merk van Hyundai

Door: BV

De elektrische revolutie die zich aandient, levert in elk geval een hele reeks nieuwe merken op. Net zoals dat ooit het geval was voor premiumlabels, we denken aan onder meer Lexus en Infiniti, is het nu ook weer erg in om de elektrische auto’s van de toekomst een ander label te geven. Een submerk, zoals e-Tron of EQ. Of een heel apart merk, zoals Polestar. Bij Hyundai is de keuze gevallen op Ioniq. Nu is Ioniq nog een model (gelanceerd in 2016) dat beschikbaar is in drie smaakjes (een conventionele hybride, een stekkerhybride of een geheel elektrische variant), straks een apart merk.

Waarom moet dat persé een ander merk zijn?

Je kan je afvragen of het niet beter is je op één merk te concentreren, maar de marketeers bij de automerken weten perfect waarom ze zo’n nieuwe merknaam in het leven roepen. Elektrische auto’s zijn namelijk nog steeds erg duur. Door er een andere merknaam op te kleven, halen ze het product uit de reeds gevestigde context. Een voorbeeldje: 50.000 euro vinden de meeste mensen heel wat voor een Hyundai. Maar voor een Ioniq? Wie zal het zeggen…

Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 7

Er komt natuurlijk niet één elektrische Hyundai - sorry, Ioniq - aan. Het worden er een hoop. Er worden cijfertjes achter de naam gezet om het model aan te duiden. Er is zelfs een systeem bedacht. De oneven cijfers zijn voor de SUV’s, de even cijfers voor de berlines. Begin 2021 wordt de Ioniq 5 de eerste telg van het merk. Die zal gebaseerd zijn op de ’45’ concept car die Hyundai in 2019 voorstelde op het Autosalon van Frankfurt. In 2022 volgt de Ioniq 6, gebaseerd op de Prophecy concept car van eerder dit jaar. Begin 2024 is het dan de beurt aan de Ioniq 7. Dat wordt een grote SUV.

Eén elektrisch platform

Alle modellen op de planning zullen gebruik maken van hetzelfde E-GMP-platform (Electric Global Modular Platform). Tegen 2025 willen de Koreanen een miljoen EV’s aan de man brengen.