Mitsubishi Outlander, ASX, Eclipse Cross verdwijnen nog dit jaar

Door: BV

Eind vorige maand liet Mitsubishi al weten dat het Europa voor bekeken houdt. Die beslissing moet helpen om de kosten te drukken. Eerder gaf ook Nissan, dat samen met Renault deel uitmaakt van dezelfde alliantie, al aan dat het z’n activiteiten in Europa zou terugschroeven.

Mitsubishi verkoopt straks geen enkele SUV meer

Mitsubishi introduceert geen nieuwe modellen meer op het Oude Continent, zo klonk het eind juli. Intussen laten de Japanners weten de laatste boot met SUV’s voor het bedrijf in september in Japan vertrekt. De Outlander, de ASX en de Eclipse Cross verdwijnen nog dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 is de volwaardige Euro 6d-emissienorm (dit jaar reeds verplicht voor nieuwe homologaties) ook verplicht voor reeds bestaande modellen. Die nieuwe uitstootstandaard heeft nogal wat voeten in de aarde op vlak van (dure en complexe) uitlaatgasbehandeling. Het ligt voor de hand dat Mitsubishi die investering niet meer wil doen.

Nieuwe modellen zijn klaar, maar komen niet naar Europa

De Mitsubishi ASX is een ‘volwassen’ product. Dat model werd al drie keer (!!) gefacelift. Voor de Eclipse Cross stond dit jaar zowel een facelift als een stekkerhybridevariant op het programma. Die komt niet meer. De Outlander zou volgend jaar vervangen worden, wellicht na een klein hiaat in het leveringsprogramma. De huidige versie nog aanpassen aan de nieuwe uitstootnorm voor een paar maanden was sowieso gekkenwerk. Z’n carrière wordt dus nog een beetje ingekort. Ook hier blijft de opvolger uit.

Alleen de Mitsubishi Space Star en de Mitsubishi L200 blijven straks nog over. Die blijven wellicht in het gamma tot eind 2021.