Bliksemsnelle Bentley Bentayga Speed is tegelijk V6 en W12

Door: BV

Bentley vernieuwde onlangs z’n SUV, de Bentayga. Het voornaamste wapenfeit: de achterlichten van de jongste Continental GT worden getransplanteerd, waardoor de achterzijde er in één klap een stuk eleganter uitziet.

Bentley Bentayga Speed

Nu heeft Bentley van die opgefriste SUV ook de snelste versie aangekondigd. De Bentayga Speed. Onder de kap zit een 6,0l W12 met dubbele turbo die 600pk en 900Bm opwekt tussen 1.500 en 5.000t/min. Al dat geweld wordt losgelaten op een automaat met 8 verzetten en een integraalaandrijving die desnoods per wiel de trekkracht regelt.

Ook met een halve motor nog voldoende vlot

Die twaalfcilinder, die eigenlijk bestaat uit twee met elkaar versmolten 3-liter V6-motoren, is niet alleen krachtig. Hij kan volgens Bentley ook erg zuinig zijn. Bij deellast kan de motor zes cilinders (één V6 als het ware) uitschakelen. Nieuw is dat die uitschakeling rekening houdt met de temperatuur van de cilinders en de catalysatoren in de uitlaatlijn en kan wisselen tussen beide motorhelften. Dat moet pieken in uitstoot elimineren. Daar bovenop heb je ook nog eens 48V elektrische ondersteuning en een uitgebreide vrijloopregeling die de motor en de versnellingsbak loskoppelt wanneer je gas lost in versnelling 5, 6, 7 en 8.

De prestaties

De Speed heeft z’n naam niet gestolen. Naar 100km/u doet de kolos in amper 3,9 seconden en z’n top bedraagt 306km/u. En omdat je dat aan de buitenkant niet altijd kan zien, heeft hij een specifiek koetswerkpakket en staat hij al van meet af aan op 21-duims lichtmetaal.