Opgefriste Porsche Panamera heeft al Nurburgringrecord op zak

Door: BV

Toen Porsche z’n elektrische Taycan voorstelde, had het er op voorhand al een Nürburgringrecord mee op zak. Ook al was het lang niet zo indrukwekkend als het leek, het genereerde heel wat media-aandacht voor de EV van het merk. “Meer van dat!” moeten ze bij Porsche gedacht hebben.

Facelift Porsche Panamera nog dit jaar

Nog dit jaar stelt Porsche de opgefriste versie van de in 2016 gelanceerde, opgefriste versie van de Panamera voor. Die mag nu al z’n eigen Nürburgringrecord op zak steken. Een nauwelijks gecamoufleerd exemplaar ging er rond in 7:29,81. Volgens de fabrikant uit Stuttgart is dat een record in de categorie van “executive cars”.

Hetzelfde, maar anders

De vernieuwde Panamera is een indrukwekkende 13 tellen sneller dan z’n voorganger, al moet dat even uitgelegd worden… In 2016 voltooide Lars Kern het circuit in de Eifel al in een tijd van 7: 38,46 minuten met een Panamera Turbo met een vermogen van 550 pk - deze tijd werd behaald over de toen gebruikelijke afstand voor ronderecordpogingen van 20,6 kilometer, in anders gezegd zonder het ongeveer 200 meter lange circuitgedeelte op tribune nummer 13 (T13). In overeenstemming met de nieuwe statuten van Nürburgring werd de rondetijd nu gemeten over de volledige Nordschleife-afstand van 20.832 km. Ter vergelijking: Lars Kern en de nieuwe Panamera zijn na 7: 25,04 minuten al voorbij de 20,6 km. Een winst van 13 tellen over dezelfde afstand dus.

Dank u, speciale banden

Of de snellere tijd te danken is aan een krachtigere motor of andere technische upgrades, vertelt Porsche er nog niet bij. Maar het is tekenent dat het wél aandacht heeft voor de banden. Het model dat door de Groene Hel werd gejaagd was geschoeid met de door Michelin speciaal voor de nieuwe Panamera ontwikkelde Pilot Sport Cup 2-band. Die zal optioneel verkrijgbaar zijn na de marktintroductie.