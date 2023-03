Deze Mustang is een Tesla

Door: BV

Stel, je hebt een zwak voor de prestaties en aandrijfopties van een Tesla, maar je wordt niet meteen wild van z’n styling. Dan kan je in Rusland straks dit retropakket bestellen. Onderhuids is het een Tesla Model S. Aan de oppervlakte is de stijl in de eerste plaats gepikt bij de Ford Mustang.

Onderhuids een Tesla Model S

Hij heet de Aviar R67. Het is een Tesla Model S met 100kW accupakket waarop een compleet nieuw koetswerk wordt geplaatst. Die koets wordt helemaal uit carbon vervaardigd. Echt licht wordt hij dan wellicht nog altijd niet, maar hij kan er wel nog sneller mee sprinten dan donor-Tesla. Die beschaamt in z’n standaardvorm nochtans al menig supersportauto.

Volgens z’n Russische makers zal deze creatie een top van 250km/u aankunnen en - vooral - zal hij naar 100km/u accelereren in amper 2,2 seconden.

Koetswerk helemaal in carbon

In het interieur zie je nog steeds de gekende Tesla-elementen, ook al wordt er een retrosausje overheen gegoten. Aan de buitenkant is de inspiratie echter zo duidelijk dat Aviar wellicht vandaag nog een door Ford gestuurde deurwaarder over de vloer krijgt. Als de Amerikanen er één vinden die in Rusland durft gaan zagen, tenminste.

Aviar heeft niet laten weten hoeveel de R67 kosten moet. Maar we kunnen dat toch verklappen: véél.