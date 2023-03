Officieel: BMW komt met M3 Touring

Door: BV

Na decennia gaat BMW overstag: er komt een break-variant van de M3. Wel pas in 2023, maar wat is een paar jaartjes wachten als je dan eindelijk een auto kan krijgen die de prestaties van een sportwagen combineert met de flexibiliteit van een break.

Keuze in het segment van de snelle breaks

Wie dat geduld echt niet heeft, hoeft ook niet te wanhopen. Eigenlijk is er best veel keuze. Audi heeft al tijden een RS4 Avant, Mercedes maakt straks wellicht ook weer een C63 AMG als T-model en moet het écht een BMW zijn, dan bedient Alpina je desnoods dit jaar nog van een heuse autobahnracer.

Meer dan 500pk

Net als de M3 Sedan en M4 Coupé zal de M3 Touring aangedreven worden door een nieuwe 3-liter zes-in-lijn met twee turbo’s in twee vermogensversies. Er is nogal wat keuze: BMW zal ze bouwen met achter- en vierwielaandrijving, met 480 of 510pk en met een handbediende zesbak of een zestrapsautomaat. Welke selectie uiteindelijk bij ons leverbaar wordt, CO2-doelstellingen indachtig, is nog koffiedik kijken.

Alles is al eens eerder gedaan…

Strikt technisch genomen is de BMW M3 Touring die over een jaar of drie in de catalogus opduikt ook geen echte primeur. Twintig jaar geleden bouwde BMW al eens een exemplaar. Dat was toen een testje, om te zien of de productielijn zoveel flexibiliteit wel aankon.