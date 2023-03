Ford over de Kuga Plug-in Hybrid: niet opladen want hij kan vuur vatten

Door: BV

Begin dit jaar introduceerde Ford de nieuwe Kuga. Die is er van meet af aan ook in een versie met stekker. De 2,5l grote viercilinder wordt er gecombineerd met een 14,4kW grote accu en een elektromotor die de auto autonoom kan voortbewegen. Hij zou meer dan 50km louter elektrisch kunnen rijden. Opladen aan een gewoon stopcontact thuis neemt een uur of 6 in beslag. Maar voorlopig doe je dat beter niet.

Brandgevaar

Ford vraagt eigenaars van een Kuga Plug-in Hybrid (zie test hier) om de auto niet meer op te laden. De accu in de auto kan oververhitten en vuur vatten. Dat gebeurde al bij ten minste vier auto’s. De precieze oorzaak kon de fabrikant nog niet achterhalen. Het merk met het Blauwe Ovaal staakt tot nader order de leveringen van de Kuga-met-stekker.

Alle auto’s naar de dealer voor aanpassingen

De ongeveer 27.000 stuks die al werden uitgeleverd en die voor 26 juni 2020 geproduceerd werden, zullen voor aanpassingen naar de dealer moeten. Daar zal onder meer een hitteschild gemonteerd worden.