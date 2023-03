Mercedes betaalt bijna 2 miljard voor sjoemeldiesels

Door: BV

Volkswagen was dan wel het eerste merk dat met vervuilende diesels tegen de lamp liep, het was niet het enige. Er was bij Fiat-Chrysler was ophef. En ook Daimler - zeg maar Mercedes - werd betrapt. Vijf jaar na het uitbreken van het dieselschandaal houdt de affaire nog altijd een legertje advocaten bezig. Mercedes, dat met lang niet zo veel auto’s door de mand viel, bereikte in de VS inmiddels een schikking met gedupeerde klanten.

Veel details geeft het bedrijf niet. Het laat weten dat het een schikking trof die betrekking heeft op de ‘civiele en milieuclaims met betrekking tot emissiebeheersingssystemen in ongeveer 250.000 dieselauto’s en bestelwagens in de verenigde staten. De schikking met de Amerikaanse autoriteiten zal zo’n 1,3 miljard euro kosten. Om ook klanten te vergoeden is net geen 600 miljoen euro begroot.

Mercedessen tussen 2009 en 2016 met te vervuilende dieselmotoren

De Amerikaanse overheid is van mening dat de Bluetec-dieselmotoren die tussen 2009 en 2016 werden gemonteerd in de E-, S-, ML-, GLK- en R-Klasse personenwagens en in de Sprinter bestelwagens werden gemonteerd niet voldeden aan de uitstootnormen.

De schikkingen moeten nog worden goedgekeurd door de overheid, maar het bedrijf verwacht op dat vlak geen problemen.